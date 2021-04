AMAFI - 21-24 - Version consolidée - Position-Recommandation AMF 2013-10 suite à sa mise à jour du 14 avril 2021

AMAFI / 21-24 26 avril 2021 Position-Recommandation AMF DOC-2013-10 Incitation et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers -- Version consolidée des dispositions modifiées Le 14 avril 2021, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié la mise à jour sa Position- recommandation 2013-10relative aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de ladistribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers. Le présent document a pour objet de présenter, sous forme de tableau, une version « consolidée », des nouvelles dispositions de la Position-Recommandation DOC 2013-10 en vigueur au 14 avril 2021. Les modifications induites par la mise à jour de Position-Recommandation se présentent sous la forme suivante : Les mentions ajoutées apparaissent en rouge et en gras soulignées

Les mentions supprimées apparaissent en rouge barrées L'AMAFI a pris le soin de conserver la même numérotation pour les notes de bas de page, que celle qui leur est donnée dans l'ancienne et dans la nouvelle version de la position-recommandation2013-10. Avertissement Malgré le soin apporté à son élaboration, des erreurs ont pu se glisser dans ce document. Il est donc recommandé de se référer au document publié par l'AMF Deux séries de modifications sont apportées : Cette « nouvelle » position-recommandation énonce le principe selon lequel les rémunérations perçues par le prestataire de services d'investissement (PSI) au titre du service de placement qu'il fournit à l'émetteur d'instruments financiers, lorsqu'elles ne fluctuent pas en fonction du montant des titres effectivement distribués par le PSI, ne doivent pas être considérées comme versées « en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement » à des investisseurs ( Comofi, art. L533.12.4 ). Dans ce cadre, le PSI ne sera donc plus tenu à l'obligation d'information au titre du régime des incitations et rémunérations perçues de tiers, qui lui imposait de divulguer l'information sur le montant ou sur la méthode de calcul des rémunérations aux clients non professionnels, et sous forme de fourchettes aux clients professionnels.

Par ailleurs, des modifications ont été opérées au niveau des développements relatifs à la condition d'amélioration du service fourni au client (effectivité, proportionnalité à la rémunération reçue ou encore nécessité que le service supplémentaire aille au-delà des exigences réglementaires) (cf. nouveau § 3.2.1 « Conditions générales » ). Ces développements figuraient jusqu'ici dans un paragraphe dédié aux incitations et rémunérations perçues dans la durée et

AMAFI / 21-24 26 avril 2021 ont été généralisés aux inducements perçus ponctuellement, notamment dans un souci d'harmonisation avec la position de l'ESMA sur le sujet (cf. ESMA35-43-349). À cet égard, et pour rappel, l'AMAFI a pu anticiper cette modification dans sa note publiée fin février (AMAFI / 21-13)relative aux éléments d'interprétation de la règle MIF 2 relative aux inducements et notamment sur les conditions d'amélioration de la qualité du service rendu au client dans le cadre de services de réception transmission d'ordre/exécution d'ordre. SOMMAIRE Introduction ..................................................................................................................................... 3 Organisation et procédures internes d'identification et de classification ............................... 6 1.1 Les dispositifs et procédures internes d'identification et de classification ................................ 7 1.1.1 La doctrine européenne..................................................................................................................... 7 1.1.2 Position de l'AMF............................................................................................................................... 8 1.2 La catégorisation des rémunérations ........................................................................................ 9 1.2.1 La doctrine européenne..................................................................................................................... 9 1.2.2 Positions et recommandations de l'AMF ......................................................................................... 11 L'information des clients sur les paiements ou avantages reçus de tiers en application de l'article 314-17 du règlement général de l'AMF ................................................ 19 2.1 La doctrine européenne........................................................................................................... 20 2.2 Positions et recommandations de l'AMF ................................................................................. 21 2.2.1 Le moment de la fourniture de l'information..................................................................................... 21 2.2.2 La qualité et le support de l'information ........................................................................................... 22 L'amélioration de la qualité du service au client et la capacité à agir au mieux des intérêts de ce client ...................................................................................................................... 24 3.1 La doctrine européenne........................................................................................................... 25 3.2 Positions et recommandations de l'AMF ................................................................................. 25 3.2.1 Considérations générales............................................................................................................. 25 3.2.12 L'amélioration du service au client et l'obligation d'agir au mieux des intérêts des clients pour le conseil en investissement (fourni de manière non indépendante) ............................................................ 26 3.2.23 L'amélioration du service au client pour la réception et transmission d'ordres et l'exécution pour le compte de tiers s'agissant des rémunérations perçues dans la durée ..................................................... 28 - 2 -

AMAFI / 21-24 26 avril 2021 Position-recommandation2013-10 - Incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers Textes de référence : articles L. 533-10 II 3° et L. 533-12-4 du code monétaire et financier, articles 314-13 à 314- 20 et 325-16 du règlement général de l'AMFet articles 33 à 34 du règlement délégué (UE) 2017/565. Position-recommandationDOC-2013-10 applicable au 14 avril 2021 Introduction La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (« directive MIF 2 ») complétée par la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (« Directive déléguée MIF 2 ») a renforcé le régime existant en matière d'encadrement des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires (ci-après le « régime des incitations et des rémunérations »), notamment : en interdisant la conservation des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires, à l'exclusion des avantages non monétaires mineurs, lorsque le prestataire fournit au client un service de conseil en investissement de manière indépendante ou lorsque le prestataire fournit au client le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

pour les autres services d'investissement :

o en précisant les conditions devant être respectées pour qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire soit réputé améliorer la qualité du service fourni au client;

o en renforçant l'information du client. Le régime des incitations et des rémunérations, issues de la transposition de la directive MIF 21 et de la directive déléguée MIF 2 est prévu en droit français : - pour les prestataires de services d'investissement (« PSI »), aux articles L. 533-12-2 à L. 533-12-4 du code monétaire et financier et aux articles 314- 13 à 314-20 du règlement général de l'AMF ;

pour les conseillers en investissements financiers (« CIF »), au b) du 7° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et à l'article 325-16 du règlement général de l'AMF, renvoyant aux articles 314-13 à 314-20 dudit règlement général. Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l'AMF pour l'application de certaines de ces dispositions relatives aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers. 1 Hors dispositions spécifiques relatives aux incitations et rémunérations en lien avec la recherche qui n'ont pas vocation à être traitées dans le présent document. 3 -

AMAFI / 21-24 26 avril 2021 Champ d'application Champ d'application quant aux personnes: Les présentes positions et recommandations s'appliquent : aux personnes mentionnées à l'article 311-1 du règlement général de l'AMF 2 , y compris les sociétés de gestion de portefeuille (ci-après les « PSI »)

;

311-1 du règlement général de l'AMF , y compris les sociétés de gestion de portefeuille (ci-après les « PSI ») ; pour la plupart d'entre elles 3 , aux CIF. Lorsque ces deux populations sont visées, le terme de « prestataire » est utilisé4. Dans le cas inverse, ce sont les termes de « CIF » ou « PSI » qui sont retenus. Par souci de simplicité de lecture, le terme de « prestataire » est utilisé pour désigner également les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils fournissent le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Champ d'application quant aux activités: Les présentes positions et recommandations s'appliquent aux services d'investissement et aux services connexes fournis en France à l'occasion de la distribution d'instruments financiers ainsi qu'au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (ou gestion sous mandat). Elles n'ont en revanche pas vocation à couvrir la gestion de placements collectifs qui, en matière de rémunérations, fait l'objet de dispositions spécifiques aux articles 321-116 et suivants du règlement général de l'AMF, ainsi qu'à l'article 24 du règlement (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Toutefois, il convient de rappeler que les activités de distribution des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA exercées directement par les sociétés de gestion de portefeuille sont, en vertu des articles 411-129 et 421-26 du règlement général de l'AMF5, soumises aux exigences posées à l'article 314-13 du règlement Article 311-1 du règlement général de l'AMF : « Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable : I. - Aux prestataires de services d'investissement. Au sens du présent titre, le terme « prestataire de services d'investissement » désigne les « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; II. - Aux succursales d'une personne agréée dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnées à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et à l'article L. 532-18-2 du même code; III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du même code lorsqu'elles fournissent des services d'investissement, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 532-50; IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle. Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les mêmes conditions. » L'application aux CIF est précisée pour chaque position, en faisant référence aux CIF ou, plus largement, aux prestataires. Le terme « prestataire » n'est utilisé ici que par souci de lisibilité du présent document et n'emporte pas de conséquence sur l'application des autres dispositions. Voir aussi instruction AMF n° 2008-04 - Article 3 « Principes d'application des règles de bonne conduite » : 3.1 - Les règles de bonne conduite mentionnées au présent article sont celles figurant à la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier, au chapitre IV du titre Ier du livre III du règlement général de l'AMF et au chapitre III du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. 4 -

AMAFI / 21-24 26 avril 2021 général de l'AMF au titre du service de conseil en investissement ou de la prestation de réception et de prise en charge de l'ordre de souscription ou de rachat. Aussi, les présentes positions et recommandations s'appliquent à ces activités de distribution. Ces positions et recommandations ont, au premier chef, vocation à répondre à des problématiques relevant spécifiquement des activités dites de détail6, que ces activités soient exercées au bénéfice de clients professionnels ou non professionnels7 (à l'exception toutefois des positions et recommandations de la partie 1.1 « Les dispositifs et procédures internes d'identification et de classification » qui sont applicables à l'ensemble des activités exercées par les prestataires). Cela n'exclut bien sûr pas que ces positions et recommandations puissent, le cas échéant, également s'appliquer aux rémunérations ne relevant pas d'activités de détail mais que l'AMF estimerait contraires au principe selon lequel les PSI et les CIF doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux l'intérêt des clients. En tout état de cause ne sont pas couvertes les questions relatives aux incitations et rémunérations reçues de la part des plates-formes d'exécution8 par les prestataires chargés d'exécuter les ordres de clients. Ne sont pas non plus traitées les incitations en lien avec la recherche. Champ d'application quant aux rémunérations et incitations: La présente Position-recommandation ne traite pas des rémunérations, commissions et avantages versés ou fournis par les prestataires mais uniquement de ceux reçus par ces derniers. - La société de gestion de portefeuille qui fournit du conseil en investissement applique les règles de bonne conduite relatives à ce service d'investissement. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la société de gestion de portefeuille reçoit et prend en charge subséquemment l'ordre de l'investisseur ou qu'elle ne le reçoit et ne le prend pas en charge, ou encore que l'investisseur passe ou non un ordre suite au conseil reçu. - Conformément aux articles 411-129 I et 421-26 I du règlement général de l'AMF, la société de gestion de portefeuille qui reçoit et prend en charge un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA applique : les règles de bonne conduite relatives au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers lorsqu'il s'agit d'un OPCVM ou d'un FIA dont elle est la société de gestion de portefeuille, même lorsque tout ou partie de la gestion financière de l'OPCVM ou du FIA est déléguée à un tiers ;

les règles de bonne conduite relatives au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers s'il s'agit d'un OPCVM ou d'un FIA dont elle n'est pas la société de gestion de portefeuille, même lorsque la société de gestion de portefeuille qui reçoit et prend en charge l'ordre assure tout ou partie de la gestion financière de l'OPCVM ou du FIA par délégation. Pour l'application des règles mentionnées ci-dessus, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la société de gestion de portefeuille reçoit et prend en charge l'ordre après avoir fourni à l'investisseur un service de conseil en investissement ou indépendamment de la fourniture d'un tel service. Pour l'application seulement de la position relative aux opérations de placement garanti au paragraphe 1.2.2 de la présente Positionrecommandation, les activités de banque privée sont ici considérées comme des activités de détail, quel que soit le type de clientèle visé. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 533-20 du code monétaire et financier, les dispositions relatives aux rémunérations et incitations ne s'appliquent pas aux relations avec les contreparties éligibles. Conformément à l'article 64 (1) dernier alinéa du règlement délégué 2017/565, on entend par « plate-forme d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers ». 5 -

