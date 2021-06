AMAFI - 21-35 - AMAFI Révision MiFID 2 - Protection des investisseurs

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives

Le 26 février 2021, la Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant notamment MiFID 2 en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, afin de soutenir la reprise à la suite de la criseliée à la COVID-19a été publiée au Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE)3.

De manière générale, si une partie des réformes proposées en juillet 2020 par la CE sur une partie des sujets protection des investisseurs (à l'exception de la Gouvernance Produits) sont en ligne avec les positions défendues par l'AMAFI ( AMAFI / 20-03 et AMAFI / 20-32 ), certains sujets demeurent problématique (notamment sur la Gouvernance Produits) et justifient que l'AMAFIpoursuive son action sur la révision de MIF 22.

Ensuite, dans le contexte de la crise Covid, la CE a finalement décidé de scinder la revue du dispositif MiFID/MiFIR en 2 phases (1) un « Quick Fix » pour modifier rapidement les seuls sujets problématiques et qui font largement consensus entre les Etats membres (et intégré dans un paquet réglementaire plus global destiné à relancer l'économie post-pandémieCovid-19) et ; (2) dans un second temps, plus éloigné, une revue plus globale et complète de l'ensemble du dispositif. Elle a publié le 24 juillet 2020 un paquet réglementaire « Recovery Pack - relance post Covid » comprenant une proposition de directive amendant MiFID 21 (le « Quick Fix MiFID 2 » ou« Quick Fix »).

Dans le droit fil de cette position, l'AMAFI a répondu à la consultation de la Commission européenne (« CE ») lancée en mars 2020 ( AMAFI / 20-32 ) pour préparer la révision du dispositif MiFIR / MiFID 2. L'AMAFI a ainsi pu préciser les sujets pour lesquels une adaptation du régime MIF 2 lui paraissait nécessaire, l'objectif étant d'assurer que les marchés européens soient en mesure de participer suffisamment au financement de l'économie européenne, d'introduire plus de proportionnalité et de mieux refléter les particularités du marché wholesale pour lequel lesenjeux d'un marché européen intégré sont réels et immédiats.

En 2019 et 2020, l'AMAFI a pleinement participé à la réflexion européenne menée sur la révision générale du dispositif MIF 2 et rendue compte dans sa note de position ( AMAFI / 20-03 ) couvrantles volets de l'organisation des marchés et de la protection des investisseurs.

Dans ce contexte, le présent document a pour objectif de rappeler et présenter, pour ce qui concerne le volet Protection des investisseurs, les priorités identifiées (et non adressées par le Quick Fix MiFID 2) par l'AMAFI en vue de la révision générale de MiFID 2/ MiFIR, à l'aune de la Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil publiée au JOUE du26 février 2021 (« dernière version » ou « version définitive » du « Quick Fix »).

1. GOUVERNANCE PRODUITS

PRIORISATION DES POINTS ET SYNTHESE DES MODIFICATIONS PROPOSEES AU NIVEAU 1

Sortir les actions ordinaires du champ d'application de Gouvernance Produit

V. modification du nouvel article 16 bis introduit par le Quick Fix

MIF 2 a innové sur le plan de la protection des investisseurs en introduisant un nouveau cadre contraignant pour la conception et la distribution des instruments financiers. Ces nouvelles dispositions détaillées dans le Chapitre III de la DD MiFID 27, rassemblées sous l'intitulé « Gouvernance Produits » constituent l'un des apports majeurs de MIF 2. Leur mise en œuvre par les établissements concernés a représenté un enjeu important, au regard des conséquences, juridiques, organisationnelles ou informatiques qu'elles impliquent. Ce sont aussi des enjeux commerciaux déterminants puisque la Gouvernance Produits encadre l'offre et la distribution des instruments financiers des PSI.

Les contraintes liées à la Gouvernance Produits visent à obliger les « Producteurs » et les « Distributeurs » d'instruments financiers à prévenir les conflits d'intérêts et encadrer les risques de mauvaise commercialisation des produits ou de création de produits sans intérêt défini pour le client. A ce titre, elles participent au renforcement de la protection des investisseurs, l'objectif étant de mieux cibler les investisseurs compatibles avec chaque produit commercialisé, via les définitions des « Marchés Cibles », de mieux les informer sur la nature du produit ou du service offert et de ne produire que des produits capables de satisfaire les besoins et objectifs des clients ciblés. La Gouvernance des Produits définit les responsabilités de chaque acteur de la chaîne de distribution, du concepteur au vendeur et les échanges entre les deux. Le champ d'application de cette Gouvernance des Produits, telle que originellement définie, est néanmoins très large, ses obligations s'appliquait à tous les clients, indépendamment de leur classification et à tous les instruments financiers8.

C'est pour cela que la CE s'est interrogée sur l'opportunité de revoir le point dans le cadre d'une consultation menée en mars 2020. Dans le cadre de sa réponse (AMAFI / 20-32)et plus spécifiquement, sur les problématiques associées à la Gouvernance Produits, l'AMAFI avait insisté sur la nécessité de simplifier autant que possible le dispositif et d'introduire plus de proportionnalité en fonction des instruments financiers et de la catégorie des clients.

Dans sa première proposition de directive amendant MiFID 2, pour ce qui concerne le régime Gouvernance Produits, différents amendements ont été proposés pour exclure du champ des obligations de Gouvernance Produits, les obligations émises par corporate avec des clauses make-whole9 (cf. amendements proposés dans la première version du Quick Fix aux articles16(3) et 24(2) de MiFID 2).

La CE propose cette exclusion car le dispositif est inapproprié, selon elle, pour ces instruments qui ne posent pas de problème en termes de « protection de l'investisseur » et qui financent directement l'économie. Il convient de noter que l'objectif final de la Commission est de les exclure également de PRIIPs. Si cette proposition semblait relativement limitée par rapport au souhait de l'AMAFI d'exclure (ou

tout le moins d'alléger substantiellement les obligations concernées pour toutes les actions et obligations ordinaires, elle témoignait toutefois d'un pas dans cette direction…