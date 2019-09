AMAFI Association française des march&eac : - 19-92 - Consultation AFA - Politique cadeaux et invitations - Réponse

AMAFI / 19-92 27 septembre 2019

CONSULTATION DE L'AFA

Politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les associations et fondations

Remarques de l'AMAFI

L'Agence française anticorruption (AFA) a lancé le 18 juillet une consultation sur un projet de Guide pratique sur les politiques cadeaux et invitations dans les entreprises. La rédaction de ce document fait suite à la volonté de l'AFA d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre d'un dispositif anticorruption.

En premier lieu, l'AMAFI souhaite remercier l'AFA, d'une part, pour la publication régulière de documents ayant pour objectif d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre d'un dispositif anticorruption (et notamment de celui requis par la Loi Sapin 2) et, d'autre part, de soumettre ses projets de document à consultation avant leur publication afin de permettre aux acteurs impactés par ses propositions de transmettre leurs commentaires.

D'une manière générale, l'AMAFI est en accord avec les éléments développés dans le Guide et considère que celui-ci répond à l'objectif qui lui est fixé de faciliter la mise en œuvre d'une politique sur les cadeaux et invitations. Néanmoins, afin de faciliter sa lecture et son interprétation, l'AMAFI propose, d'une part, de préciser sa valeur juridique (v. infra 1.) et, d'autre part, de mieux prendre en compte les différences organisationnelles qui existent entre les acteurs supervisés par l'AFA (v. infra 2.).

1. Clarification de la portée juridique du Guide

Compte-tenu du déploiement récent par l'AFA de ses nouveaux outils d'aide à la mise en œuvre, l'AMAFI serait favorable à l'ajout, en introduction de ces derniers, de précisions sur la valeur juridique desdits documents de manière analogue à ce qui a été fait par l'AFA dans ses Recommandations publiées en décembre 20171.

S'agissant du document mis en consultation, l'AFA pourrait ainsi utilement venir préciser que ce Guide :

Est dépourvu de force obligatoire et ne créé pas d'obligation juridique pour les acteurs ;

A été conçu par l'AFA pour aider les acteurs dans la mise en œuvre de leur dispositif de lutte contre la corruption et que le fait de s'y conformer contribue généralement à nourrir une présomption de conformité à la réglementation ;

Présente des comportements que l'AFA considère comme susceptibles de faciliter la mise en œuvre de la règlementation sans pour autant exclure que d'autres comportements, qui ne sont pas présentés dans ce Guide, sont également compatibles avec cette règlementation.

1 Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, AFA, décembre 2017.

