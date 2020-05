AMAFI Association française des march&eac : - 20-33 - Consultation AMF - Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales

AMAFI / 20-33 25 Mai 2020

Proposition de rédaction

Textes de référence : articles 312-3 à 312-5, 312-21,314-9,314-10,318-7 à 318-9 et 321-37 à 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF

Introduction

Le règlement général de l'AMF impose aux prestataires de services d'investissement y compris les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi qu'aux conseillers en investissements financiers de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions telles que définies par les articles 312-3,312-4, 312-21,314-9,318-7 à 318-9 et 321-37 à 321- 39 et 325-24(ci-après les « acteurs de marché ») disposent d'un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l'environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières.

1. La vérification du niveau de connaissances minimales des personnes physiques agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement non sociétés de gestion de portefeuille

1.1 Les personnes concernées

L'AMAFI souhaiterait proposer une nouvelle question-réponse visant à clarifier les fonctions concernées par l'obligation de vérification des connaissances minimales prévue à l'article 312-3.

A l'aune de la question-réponse 17 qui vise utilement les métiers de banquier conseil des départements

M&A » et « corporate finance », particulièrement pertinente pour les activités de banque de financement et d'investissement ; un autre métier de « banquier conseil » serait approprié de viser dans une question 17 bis (par exemple) pour des activités de banque privée.

En effet, le « banquier conseil » ou « conseiller commercial » d'une banque privée qui fournirait des informations à un client sur les services d'investissement de la banque en vue, par exemple, d'investissements dans instruments financiers (e.g, l'ouverture d'un compte-titres) est un « vendeur » au sens de la définition posée à l'article 314-9 du RG AMF (et donc soumis au dispositif de vérification des connaissances minimales) alors même que ce banquier conseil ne sera pas lui en charge de la gestion ni de la négociation des transactions qui seront ensuite réalisées avec le client.

Proposition de rédaction

Question n°17bis. L'obligation de vérification des connaissances minimales prévue à l'article 312-3 du RG AMF s'applique-t-elle aux collaborateurs de prestataires de services d'investissement qui exercent le métier de « banquier conseil » ou « chargé de relations d'affaires » pour des activités de banque privée par exemple ?

L'obligation de vérification des connaissances minimales s'applique aux collaborateurs de prestataires de services d'investissement exerçant le métier de « banquier conseil commercial ou chargé de relations d'affaires » lorsque ceux-ci agissent comme « vendeurs » au sens du règlement général de l'AMF, par exemple, lorsqu'ils fournissent au client des informations sur les services d'investissement en vue d'investissement de son épargne dans des instruments financiers.

