AMAFI Association française des march&eac : - 20-63 - Due diligences - MAJ Code professionnel de l'

Cette exigence, issue d'anciens règlements de la Commission des opérations de bourse, prédécesseur de l'AMF, a fait l'objet d'un Code professionnel publié conjointement par l'AMAFI et la Fédération bancaire fran- çaise en juillet 2002, et mis à jour en juin 2006.

AMAFI / 20-63 9 novembre 2020 Annule et remplace 06-45

Standard

4. Les diligences sont menées par le PSI avec tout le soin requis de la part d'un professionnel des activités et services d'investissement.

Moyens devant être mis en œuvre et limites

5. Les diligences sont, de manière générale, réalisées par le PSI au travers, d'une part, de vérifications sur pièces opérées à partir de divers documents remis par l'Émetteur, étant entendu que tous les documents mentionnés dans ce point 5 peuvent, dans certains cas précis, être remis par un ou plusieurs actionnaires et, d'autre part, d'entretiens avec la direction de celui-ci et les responsables de ses principales fonctions (finan- cière, juridique, marketing, ressources humaines, etc.). Le PSI peut se faire assister d'un conseil juridique et/ou spécialisé et mener les due diligences auprès de tiers, tels les commissaires aux comptes de l'émetteur. Les diligences ont pour objet de permettre au PSI d'obtenir de l'Émetteur les éléments d'information nécessaires à la délivrance de son attestation.

L'Annexe 1 du Code liste les documents que l'Émetteur devra fournir au PSI et sur la base desquels celui-ci mènera son travail de vérification sur pièces. Le contenu de cette documentation devra être adapté en fonction de la situation de l'Émetteur (par exemple son secteur d'activité) et de la nature de l'opération, et permettre au PSI d'appréhender l'Émetteur dans l'exercice de son activité tant en France qu'à l'étranger.

L'Annexe 2 détaille quant à elle les différents thèmes qui doivent être abordés au cours des entretiens, dont la teneur exacte devra également être adaptée à la situation de l'Émetteur et à la nature de l'opération. Ces entretiens sont en outre l'occasion d'évoquer et d'expliquer les éventuelles incohé- rences qui ont pu être révélées au travers de l'examen sur pièces. Ces entretiens sont enfin l'occasion de poser toute autre question de préciser ou de compléter les documents et informations communi- qués.

6. Le contenu des diligences, et plus particulièrement la période que celles-ci doivent couvrir, est plus ou moins important selon la situation en cause. Elles concernent, a minima, la période couverte par l'historique comptable (en règle générale, au moins les trois derniers exercices) inclus dans le prospectus.

En tout état de cause, les diligences portent sur une période allant jusqu'au règlement livraison de l'opération. Il appartient donc au PSI de s'assurer que l'Émetteur a mis à jour la documentation qu'il lui a fournie ou l'a régulièrement informé de tout changement ou complément éventuel jusqu'à cette date.

7. Les informations écrites et orales doivent être transmises au PSI dans un délai raisonnable et doivent lui permettre de vérifier qu'il n'existe pas d'incohérence significative entre elles, de même qu'avec les informa- tions par ailleurs rendues publiques par l'Émetteur ou, si le PSI en a connaissance, les informations publiées par un tiers (communiqué ou étude de marché, par exemple). Toute divergence significative relevée lors de ce contrôle de cohérence est signalée à l'Émetteur par le PSI en vue d'obtenir les éléments d'information complé- mentaires permettant de les clarifier et, le cas échéant, de les corriger.

Sur la base de ses diligences, le PSI vérifie que les principaux éléments d'information concernant l'Émetteur sont correctement reflétés par le prospectus qui doit être soumis à l'AMF.

8. Pour effectuer ses diligences, le PSI, ne disposant d'aucun pouvoir d'investigation et n'étant pas un spécialiste de l'activité de l'Émetteur, n'a pas à vérifier l'exhaustivité, la véracité et la sincérité des informations écrites et orales fournies par celui-ci ou publiées par des tiers. Toutefois, le PSI doit conduire les diligences appropriées et, à ce titre, doit interroger la direction de l'Émetteur sur les éléments qu'elle a retenus, de manière à vérifier leur cohérence.