AMAFI Association française des march&eac : - 21-21 - Règlement Prospectus modifié par le Règlement (UE) 2021-337 - Analyse et verison consolidée

Analyse et version consolidée des dispositionsmodifiées

Le présent document a pour objet de présenter, sous forme synthétique, les différents apports du Règlement (UE) 2021/337 du 16 février 2021 modifiant le modifiant le règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») en ce qui concerne le prospectus de relance de l'Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers et la directive 2004/109/CE en ce qui concerne l'utilisation du format d'information électronique unique pour les rapports financiers annuels, afin de soutenir la reprise après la crise due à la COVID-19. L'annexe 1 du présent document, présente sous une forme « consolidée », les nouvelles dispositions apportées par le Règlement (UE) 2021/337 (« le nouveau Règlement ») publié au JOUE (Journal officiel de l'Union européenne) le 26 février 2021. Le nouveau Règlement est pris sur le fondement de XXX Dans l'annexe 1, les modifications induites par le nouveau Règlement se présentent sous la forme suivante : − − Les mentions ajoutées apparaissent en rouge et gras souligné ; Les mentions supprimées apparaissent en barré ; Avertissement Malgré le soin apporté à son élaboration, des erreurs ont pu se glisser dans ce document. Il est donc recommandé de se référer au document publié au JOUE en cas de besoin.

PREMIERS POINTS D'ATTENTION

• Contexte

Le Règlement (UE) 2021/337 du 16 février 2021, publié au JOUE du 26 février 2021, s'inscrit dans le cadre du capital markets recovery package adopté par la Commission européenne le 24 juillet 2020, dont l'objectif principal est de permettre aux marchés des capitaux de soutenir la reprise économique post pandémie.

À ce titre, les dispositions du nouveau Règlement prévues aux articles 1er paragraphe 4, 1er paragraphe 5, 7 paragraphe 12bis, 14bis, 20 paragraphe 6bis, 21 paragraphe 5bis, 23 paragraphe 2bis et 23 paragraphe 3bis (cf. annexe 1 du présent document), du Règlement prospectus, sont limitées à la phase de reprise et s'appliquent donc pour une période limitée s'achevant le 31 décembre 2022.

• Entrée en application du Règlement

L'article 3 du Règlement prévoit :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ».

Le Règlement a été publié au JOUE le 26 février 2021, il entre donc en vigueur le 18 mars 2021.

• Nouvelles dispositions

Le nouveau Règlement introduit 3 séries de mesures à savoir :

• Un seuil de dérogation relevé en cas d'offre ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé de certains titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée (I) ;

• La création d'un « prospectus de relance de l'Union » (II) ;

• Un régime plus proportionné pour les intermédiaires financiers quant à l'obligation qui leur est faite d'informer et de contacter les investisseurs en cas de publication d'un supplément au prospectus (III).

I - Seuil de dérogation

Conformément au point j) du paragraphe 4 de l'article 1er de PR3, les établissements de crédit sont autorisés à déroger à l'obligation de publier un prospectus en cas d'offre ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé de certains titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée, lorsque le montant agrégé total dans l'Union est inférieur à 75 millions d'euros calculé sur une période de douze mois. À la condition toutefois que ces titres :

• ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables ;

• ne confèrent pas le droit de souscrire à d'autres types de valeurs mobilières ou d'en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

À compter du 18 mars 2021, ce seuil de dérogation est relevé par le nouveau Règlement à un montant agrégé de 150 millions d'euros pour une période limitée s'achevant le 31 décembre 2022.

II - Prospectus de Relance de l'Union

Le nouveau Règlement introduit un nouveau prospectus simplifié appelé « prospectus de relance de l'Union ». Ce prospectus a vocation à être plus facile à produire pour les émetteurs, plus facile à

comprendre pour les investisseurs de détail notamment, et plus facile à examiner et à approuver par les autorités compétences.

Les prospectus de relance de l'Union approuvés entre le 18 mars 2021 et le 31 décembre 2022 sont régis par le nouvel article 14bis jusqu'à la fin de leur période de validité ou jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du 31 décembre 2022, si cet événement intervient plus tôt (PR3, nouvel article 47bis).

Encadrement du nouveau prospectus de relance de l'Union

Le nouvel article 14bis décrit le prospectus de relance de l'Union. Les personnes suivantes peuvent établir un prospectus de relance dans les conditions énoncées à l'article 14bis en cas d'offre au public d'actions ou d'admission d'actions à la négociation sur un marché réglementé (MR) :

• Les émetteurs dont les actions sont déjà admises à la négociation sur un MR depuis au moins les 18 derniers mois, et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment ;

• Les émetteurs dont les actions sont déjà négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins 18 mois et dès lors qu'un prospectus a été publié pour cette offre. Ils doivent également émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment ;

• Celles qui offrent des actions admises à la négociation sur un MR ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les 18 derniers mois.

L'article précise que ces acteurs peuvent établir un prospectus de relance que si le nombre d'actions offertes à la date d'approbation du prospectus, représente, avec le nombre d'actions déjà offertes au moyen d'un prospectus de relance de l'Union sur une période de douze mois1, un maximum de 150 % du nombre d'actions déjà admise à la négociation sur un MR ou un marché de croissance des PME (PR3, nouvel article 14bis.1).

Le prospectus de relance peut donc être utilisé que pour les émissions secondaires d'actions.

Le prospectus de relance de l'Union revêt la forme d'un document unique dont les informations minimales qu'il contient sont énoncées dans la nouvelle annexe V bis2. Il a une longueur maximale de trente pages3 sous format A4 lorsqu'il est imprimé. Sa lecture doit être facilitée avec des caractères de taille lisible (PR3, nouvel article 14bis.4).

Il contient en ce sens des informations allégées qui permettent de comprendre notamment les perspectives et les résultats financiers de l'émetteur et les changements importants intervenus dans sa situation financière et économique depuis la fin du dernier exercice financier, ainsi que les informations essentielles sur les actions, y compris les droits qui y sont attachés (PR3, nouvel article 14bis.2). Elles sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible (PR3, nouvel article 14bis.3).

Examen et approbation du prospectus de relance

L'article 20 de PR3 prévoit les conditions d'examen et d'approbation du prospectus. Conformément au paragraphe 2 de cet article, l'autorité compétente doit notifier sa décision à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission, dans les 10 jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet.

Par ailleurs, l'autorité notifie l'approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dès que possible et, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit la notification à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission.

1 Court à partir de la date d'approbation du prospectus de relance.

2 Conformément au point 6 du nouvel article 14bis, « les émetteurs peuvent décider de l'ordre dans lequel les informations énoncées à l'annexe Vbis figurent dans le prospectus de relance ».

3 Le résumé et les informations incorporées par référence conformément à l'article 19, ne sont pas pris en considération dans le calcul des 30 pages (PR3, nouvel article 14bis.5).

Conformément au paragraphe 4 de ce même article, « lorsque l'autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires :

a) Elle en informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; et

b) Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.

En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, ne court dès lors qu'à compter de la dateà laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'autorité compétente. »

Par dérogation aux dispositions précitées, les délais fixés sont réduits à sept jours ouvrables pour un prospectus de relance de l'Union. L'autorité compétente notifie donc sa décision à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission, dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet.

Pareillement, lorsque l'autorité estime que le projet ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires, elle en informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission, rapidement et au plus tard trois jours ouvrables à compter du dépôt du projet et/ou du complément d'information.

Enfin, l'émetteur informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d'une demande d'approbation (PR3, art. 20 nouveau paragraphe 6bis).

Pour rappel, si l'autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans les délais fixés par les dispositions précitées, cette absence de décision ne vaut pas approbation de la demande.

Publication du prospectus de relance

Conformément au paragraphe 6 de l'article 21 de PR3, « L'AEMF publie sans retard injustifié sur son site internet tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, (…). La publication est réalisée au moyen d'un mécanisme d'archivage donnant au public la possibilité d'y accéder et d'y effectuer des recherches à titre gratuit. ».

Un prospectus de relance de l'Union doit être classé dans le mécanisme d'archivage précité. À ce titre, « les données utilisées pour le classement des prospectus établis conformément à l'article 14 peuvent être utilisées pour le classement des prospectus de relance de l'Union établis conformément à l'article 14 bis, pour autant que les deux types de prospectus soient différenciés dans ce mécanisme d'archivage »(PR3, art. 21 nouveau paragraphe 5bis).

Le résumé au prospectus de relance

Par dérogation aux paragraphes 3 à 12 de l'article 7 de PR3, le résumé au prospectus de relance de l'Union est un document court, rédigé de manière concise et de maximum deux pages en format A4 lorsqu'il est imprimé. Il ne contient pas de renvoi à d'autres parties du prospectus et n'incorpore pas d'information par référence.

Il doit être :

• Présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible ;

• Rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs ;

• Composé de quatre sections :

- Une introduction contenant les informations et les avertissements listées au paragraphe 5