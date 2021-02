AMC ENTERTAINMENT : réouverture prochaine des cinémas à New York

La séance s’annonce sous de bons auspices pour AMC Entertainment. En effet, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York, a annoncé lundi soir que les salles de cinéma de la ville de New York pourraient rouvrir le 5 mars prochain. Crise du Covid oblige, ces ouvertures se feront sous contraintes : un maximum de 25% de la capacité d'accueil et une limite de 50 spectateurs par salle.