Alun John, correspondant EMEA pour les nouvelles de dernière heure, finance et marchés, fait le point sur les marchés américains et mondiaux.

Le calme règne en ce lundi matin, mais nous verrons combien de temps cela durera, car la semaine s'annonce riche en événements.

Les actions en Europe et en Asie sont en hausse et les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en hausse de 0,3 % au moment de la rédaction (0900 GMT, 0500 ET) - un changement de ton après une chute des valeurs technologiques à grande capitalisation qui a fait perdre 5,6 % à l'indice de référence au cours des deux dernières semaines.

Cette semaine sera déterminante pour savoir si le mouvement de vente et la rotation vers les petites capitalisations sont terminés ou s'il s'agit du début de quelque chose d'important.

La géopolitique n'a pas beaucoup d'effet sur les marchés, du moins jusqu'à présent, et les craintes qu'Israël et le groupe libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, ne soient entraînés dans une guerre à grande échelle n'ont guère fait bouger les prix du pétrole, et encore moins les marchés en général.

Le principal événement susceptible de modifier le marché lundi est l'annonce du remboursement trimestriel du Trésor américain.

C'est l'un de ces événements qui peuvent parfois passer inaperçus. Mais les investisseurs ont été surpris par la taille plus importante des enchères lors de l'annonce équivalente il y a un an, ce qui a fait grimper les rendements des obligations à long terme du Trésor en raison des craintes concernant la manière dont l'offre supplémentaire serait absorbée.

Nous pourrions nous en sortir indemnes, car le Trésor a indiqué en mai qu'il maintiendrait la taille de la plupart des adjudications. Mais cela signifie qu'une surprise pourrait entraîner une réaction plus importante, et les investisseurs restent certainement préoccupés par la trajectoire budgétaire des États-Unis.

Nous allons passer rapidement en revue les autres événements importants de la semaine afin de ne pas passer la journée ici, car ils sont nombreux.

Les bénéfices de Microsoft sont attendus mardi, ceux de Meta mercredi et ceux d'Apple et d'Amazon jeudi, ce qui sera intéressant après Tesla et, dans une moindre mesure, Alphabet, qui ont déçu la semaine dernière.

En ce qui concerne les banques centrales, la Réserve fédérale se réunit mercredi - aucun changement n'est attendu, mais il sera intéressant de voir si elle fait quelque chose pour perturber les paris du marché sur une baisse des taux en septembre - ainsi que la Banque du Japon, tandis que la Banque d'Angleterre se réunira jeudi.

Le marché considère qu'une première baisse des taux de la BoE dans le cycle est un jeu de pile ou face, et qu'une deuxième petite hausse des taux est plus probable qu'improbable de la part de l'aberrante Banque du Japon.

À cela s'ajoute le va-et-vient des sondages d'opinion à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons des données sur l'emploi éparpillées tout au long de la semaine, jusqu'aux données sur les emplois non agricoles de vendredi. Les traders disent toujours que c'est important, mais celui-ci l'est vraiment.

Les signes de ralentissement du marché du travail, même s'ils ne sont pas définitifs, signifient que les données de vendredi pourraient même nous en dire plus sur la trajectoire probable des taux de la Fed que la réunion de mercredi de la banque centrale.

Les marchés évaluent actuellement à environ 70 points de base les réductions de taux de la Fed cette année. Certains décideurs politiques de la Fed seraient au moins un peu satisfaits si les trois baisses de 25 points de base se concrétisaient, car c'est ce que les responsables de la fixation des taux de la Fed ont déclaré vouloir faire en décembre 2023.

Depuis lors, bien sûr, les marchés ont oscillé entre une prévision de près de sept baisses de taux cette année et une prévision de presque zéro.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Les bénéfices : McDonalds, Chesapeake Energy

* Le Trésor américain annonce ses estimations d'emprunts trimestriels.

* L'activité manufacturière de la Fed de Dallas