AMF Financial Markets Authority of French Re : L'Autorité des marchés financiers annonce la nomination de Philippe Sourlas en tant que secrétaire général adjoint

Philippe Sourlas prendra les fonctions de secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la gestion d'actifs à compter du 7 janvier 2019. Il succédera ainsi à Xavier Parain, qui quittera l'AMF en début d'année après avoir consacré près de huit années à la régulation des sociétés de gestion.

Philippe Sourlas (36 ans) était jusqu'à présent directeur adjoint au sein de la Direction de la gestion d'actifs. Diplômé de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, il est également titulaire d'un Master en analyse et politique économique de l'Ecole d'économie de Paris et d'une licence en droit de l'Université Paris I - La Sorbonne.

Philippe Sourlas a démarré sa carrière à l'Inspection générale des finances en 2006, avant d'intégrer en 2008 l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il y occupera successivement les fonctions d'expert international et de contrôleur, d'adjoint au chef de brigade puis de chef d'une brigade de contrôle assurance entre 2011 et 2013. Puis il prendra la responsabilité de l'un des services de contrôle des banques de l'ACPR en 2014. En juillet 2014, il rejoint l'AMF, le 25 Juillet 2016, au sein de la Direction de la gestion d'actifs.

