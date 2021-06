AMF Financial Markets Authority of French Re : Les 10 ans du Pôle Assurance, Banque, Epargne (AMF-ACPR)

Dix ans déjà !

Déjà 10 ans ! Nous célébrons une décennie d'activité du Pôle commun Assurance Banque Epargne entre nos deux institutions. Dix ans de coopération fructueuse, de doctrines et d'actions communes au service de la protection des épargnants et clients du secteur financier, contribuant à la restauration de la confiance. Cette mission est d'autant plus d'actualité au moment où nous amorçons la sortie d'une crise sans précédent : les besoins de financements pour relancer notre économie sont immenses, nombre de Français aspirent à rendre leur épargne plus productive et à participer à la reprise. Nos deux autorités ont un rôle clef à jouer en coordonnant leur surveillance des pratiques commerciales et la veille des publicités pour les produits financiers.

La tentation du « zéro commission » et des rabais, qu'il s'agisse des frais de courtage appliqués aux transactions sur instruments financiers ou des frais des contrats d'assurance‐vie en unités de compte, ne doit pas occulter les risques, ni dans l'esprit des épargnants ni dans la communication des établissements financiers. Elle ne doit pas non plus amoindrir l'importance d'un conseil de qualité et adapté au profil et aux objectifs du client, a fortiori s'il est novice. L'appétit retrouvé par les Français pour la Bourse ces derniers mois est très positif pour les entreprises et pour notre économie, mais il ne doit pas se traduire par des prises de risque inconsidérées, par exemple par le biais de produits très spéculatifs sur le marché des devises non régulé, le Forex, ou sur les crypto‐ actifs, contre lesquels nos autorités avaient déjà mis en garde par le passé. La quête d'un meilleur rendement ne doit pas non plus faire succomber à de faux placements « alternatifs » qui seraient de vraies arnaques. Le Pôle commun, très actif dans l'information aux épargnants, permet à nos deux