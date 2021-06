AMF Financial Markets Authority of French Re : Rapport d'activité 2020 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF-ACPR)

Au‐delà de cette crise sanitaire, se pose désormais la question du monde d'après qui devrait reposer sur une économie plus digitale, plus durable et plus équitable.

Les autorités sont naturellement attentives au rôle que pourraient jouer les épargnants français, à la manière dont ils utilisent leur épargne et notamment celle qui a été accumulée durant la crise. Les deux autorités ont organisé, dans une quarantaine de villes françaises, avec le soutien de la Banque de France, des Rendez‐vous de l'épargne, afin de donner au public des clés de compréhension sur les enjeux liés à l'épargne, dans un contexte de taux bas, et de le sensibiliser au rôle de l'épargne dans le financement de l'économie. Rappelons aussi qu'en 2020 de nombreux nouveaux investisseurs ont investi en Bourse ; nous veillons à ce qu'ils reçoivent une information claire et neutre sur les produits et les risques, y compris par l'intermédiaire de la plateforme téléphonique et du site internet

ABEIS.

La crise que nous traversons offre aussi l'opportunité d'accélérer la transformation en cours de notre économie pour la rendre plus écologique et plus innovante. Le verdissement et la digitalisation maîtrisée des économies sont des ambitions qui dépassent évidemment nos frontières. L'ACPR et l'AMF ont ainsi activement contribué à l'élaboration des règlements européens relatifs à la finance durable visant la classification des activités économiques selon leur caractère durable et la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Elles veillent conjointement, au sein du Pôle commun ACPR‐AMF, aux pratiques de commercialisation afin de prévenir les risques d'éco‐blanchiment.

Par ailleurs, les confinements successifs ont singulièrement accéléré le développement des opérations financières à distance des particuliers, avec tous les avantages et les risques que cela induit pour les clients et les acteurs financiers. Là encore, les deux autorités