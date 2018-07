AMS bondit de près de 10% grâce à ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de semi-conducteurs AMS flambe de 9,18% à 76,32 francs suisses à la faveur de perspectives rassurantes. Le fournisseur d’Apple vise des revenus compris entre 450 et 490 millions de dollars, en hausse de 46% à 59%, grâce à une accélération des livraisons de volumes importants de capteurs pour les smartphones. Le consensus s'élève à 433 millions de dollars. Il prévoit ainsi d’atteindre des ventes historiquement élevées au premier semestre.Sa marge opérationnelle (Ebit) ajustée devrait enregistrer une amélioration significative au troisième trimestre par rapport au deuxième pour atteindre entre 10% et 15%.Au deuxième trimestre, AMS a enregistré une perte opérationnelle ajustée de 48,6 millions de dollars contre un bénéfice de 1,56 million un an plus tôt à la même époque. Elle résulte d'une sous-utilisation de ses capacités de production à Singapour. Il a enregistré au deuxième trimestre des revenus en progression de 18% à 252,5 millions d'euros.