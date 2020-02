ANSES French Agency for Food Environmental and : L'Anses et l'EnvA signent un partenariat de coopération scientifique

L'École nationale vétérinaire d'Alfort L'École nationale vétérinaire d'Alfort est un établissement d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Acteur scientifique de premier plan depuis plus de 250 ans, ses missions sont la formation des vétérinaires de demain et des professionnels, ainsi que la recherche en matière de physiopathologie et de maladies infectieuses. L'EnvA s'inscrit dans une démarche de santé globale : santés publique, animale et environnementale. L'Anses, agence de sécurité sanitaire L'Anses apporte aux décideurs publics les repères scientifiques nécessaires pour protéger la santé de l'Homme et de l'environnement contre les risques sanitaires. Elle étudie, évalue et surveille l'ensemble des risques chimiques, microbiologiques et physiques auxquels les hommes, les animaux et les végétaux sont exposés, et aide ainsi les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, y compris en cas de crise sanitaire. Agence nationale au service de l'intérêt général, l'Anses relève des ministères en charge de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, du travail et de la consommation.