ANSES French Agency for Food Environmental and : Singapour et la France signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération concernant la sécurité sanitaire des aliments

Lundi 14 décembre 2020

Communiqué de presse

Singapour et la France signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération

concernant la sécurité sanitaire des aliments

Le 14 décembre 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et la Singapore Food Agency (SFA) ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour soutenir le développement de la collaboration scientifique et technique entre les deux agences dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.

L'accord a été signé par Lim Kok Thai, Directeur Général de la SFA, et Roger Genet, Directeur Général de l'Anses, en présence du Dr Amy Khor, ministre d'État du Développement Durable et de l'Environnement de Singapour, et de Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité français.

Au travers de cet accord, les deux pays témoignent de leur volonté de renforcer leur coopération en matière de sécurité sanitaire des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, en développant les échanges de connaissances et de compétences, ainsi que les initiatives conjointes concernant la recherche et l'expertise en évaluation des risques. Cette coopération pourra concerner l'évaluation des risques liés aux contaminants chimiques et microbiologiques des aliments, la réalisation de programme d'essais sur ces mêmes sujets, l'évaluation sanitaire des nouveaux aliments, ou encore les menaces émergentes.

Monsieur Genet déclare que « Ce protocole d'accord va permettre de rapprocher les deux agences au travers d'actions conjointes en recherche, surveillance et évaluation des risques concernant la sécurité sanitaire des aliments. Cela contribuera à renforcer la production d'expertise scientifique et les processus de décision en santé publique, et par conséquence la confiance des citoyens, alors que la crise actuelle accentue les préoccupations sanitaires. »

Pour Monsieur Lim, « Alors que le système alimentaire ne cesse de se complexifier et de se globaliser, la SFA veut continuer à nouer des partenariats étroits avec ses homologues dans les pays partageant les mêmes approches, afin de maintenir la robustesse du cadre réglementaire de Singapour en matière de sécurité sanitaire des aliments et de s'inscrire dans les progrès les plus récents sur le sujet. »

A propos :

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)apporte aux décideurs publics les repères scientifiques nécessaires pour protéger la santé de l'Homme et de l'environnement contre les risques sanitaires. Elle étudie, évalue et surveille l'ensemble des risques chimiques, microbiologiques et physiques auxquels les hommes, les animaux et les végétaux sont exposés, et aide ainsi les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, y compris en cas de