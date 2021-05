ANTEMETA REORGANISE SA GOUVERNANCE AUTOUR D'UN NOUVEAU COMEX

AntemetA continue sa transformation et présente son Comex dont la mission est de définir et de conduire la nouvelle stratégie de croissance du Groupe.

Spécialiste de la protection de la donnée et de la transformation digitale de ses clients, AntemetA a récemment lancé un nouveau plan stratégique « Smarter together ».

C’est dans ce contexte que le Groupe constitue un nouveau Comex pour mener à bien son développement ces prochaines années. À travers cette approche, AntemetA met en avant sa volonté de positionner la complémentarité, l’expertise et l’intelligence collective au centre de sa gouvernance.

Le Comex d’AntemetA réunit à ce jour :

-Stéphane Blanc (Président et Fondateur d'AntemetA), dont la mission sera de définir la ligne stratégique du Groupe et d’en valider la trajectoire technique et technologique.

-Étienne Lecoq (Directeur commercial) pilotera toute la stratégie commerciale à l’échelle nationale et veillera à développer l’offre Data Protection, activité stratégique pour les années à venir.

-Vincent Horr (Directeur des Opérations) sera en charge de la qualité du Delivery et aura pour objectif de poursuivre l’évolution organisationnelle de la société qui s’appuie désormais sur trois pôles d’expertises (Design/Build /Run). Il assurera également le pilotage des pôles avant-ventes, R&D et DevOps.

-Alexandre Clauss (Directeur administratif et financier) managera les grandes fonctions supports de l’entreprise : DAF, DRH, Services généraux et Informatique interne.

Stéphane Blanc, Président d’AntemetA « La forte croissance de notre Groupe nous amène à faire évoluer notre organisation pour conduire notre stratégie de croissance à long terme et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. La constitution de ce Comex qui réunit des savoir-faire complémentaires répond à cet objectif et a pour vocation de positionner la mutualisation des pratiques comme le moteur de notre développement. Sans aucun doute AntemetA est un groupe agile qui s’appuie sur une gouvernance moderne et partagée, pour générer performance et valeur ajoutée pour tous. »