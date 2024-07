Le groupe ANZ a déclaré jeudi que ses investigations sur les ventes d'obligations qui font l'objet d'une enquête réglementaire ont jusqu'à présent révélé des erreurs dans la communication des données, mais aucune preuve de manipulation du marché.

La quatrième banque australienne en termes d'actifs a déclaré qu'elle "irait jusqu'au bout" de toute irrégularité dans ses opérations de négociation d'obligations et qu'elle tiendrait toute personne responsable d'actes répréhensibles.

"Nous avons également examiné les données récemment transmises aux clients concernés et, bien que le travail se poursuive, nous ne pensons pas avoir de problèmes matériels avec les données que nous avons transmises", a déclaré le PDG Shayne Elliott dans un communiqué.

ANZ a déclaré à l'Australian Office of Financial Management (AOFM) qu'elle avait surestimé la valeur des obligations d'État qu'elle négociait de plus de 50 milliards de dollars australiens (33,81 milliards de dollars) sur une période d'un an, a rapporté l'Australian Financial Review.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a ensuite ouvert une enquête.

ANZ a refusé de confirmer l'exactitude du chiffre.

Les anomalies de données ont été causées par des problèmes tels que des erreurs de processus et d'extraction de données de la part d'ANZ, a déclaré la banque jeudi.

Ces erreurs ont entraîné l'inclusion de transactions qui auraient dû être omises, a déclaré la banque. Il y a également eu un double comptage des transactions.

ANZ a également confirmé avoir déclaré des données incorrectes concernant le chiffre d'affaires mensuel des obligations secondaires pour l'année fiscale jusqu'à septembre 2023 et a informé l'AOFM de la question en août de cette année.

La banque a déclaré que son avocat externe a engagé des experts indépendants pour analyser les données de négociation.

"La grande inconnue à ce stade est de savoir quelle est l'ampleur des retombées financières potentielles pour la banque", a déclaré Tim Waterer, analyste de marché chez KCM Trade.

"C'est la zone grise dans laquelle les investisseurs doivent essayer de naviguer d'ici la fin de l'enquête de l'ASIC.

Le cours de l'action ANZ a baissé de 0,9 % à 29,24 dollars australiens dans les échanges du matin, contre une baisse de 1,2 % du sous-indice financier australien.

Dans sa déclaration, M. Elliot a indiqué qu'il avait demandé à l'équipe d'audit interne d'ANZ d'examiner les cadres de gouvernance et de contrôle qui soutiennent des soumissions similaires de données aux clients et de faire part de ses conclusions au conseil d'administration.

L'AOFM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'ASIC a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre commentaire à faire. (Reportage de Rishav Chatterjee à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona et Christopher Cushing)