APEC Association pour l'Emploi des Cadres : Covid-19 et insertion professionnelle des jeunes diplômé·e·s

Consciente de la conjoncture actuelle et des perspectives incertaines induites par la crise sanitaire, l'Apec met en regard les résultats de son baromètre 2020 et le volume d'offres d'emploi actuellement proposées aux jeunes diplômé·e·s.

L'enquête Apec révèle des conditions d'insertion favorables pour la promotion 2018. L'accès à l'emploi se maintient à un niveau élevé : 94 % des jeunes ont déjà connu un premier emploi, et 85 % sont en poste 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Fait marquant, leur rémunération est en hausse de 6,5 % (vs la promotion 2017), pour un salaire brut médian de 32 000 €/an. Néanmoins, 21 % des sondés déclarent que leur emploi n'est pas en adéquation avec leurs aspirations et 1 jeune sur 5 estime occuper un « job alimentaire ». Enfin, les conditions précaires (temps partiel, contrat à durée déterminée, statut de non cadre) viennent encore trop souvent peser sur le début de carrière de ces jeunes de niveau Bac + 5 et plus en emploi.



Ces signaux faibles vont vraisemblablement s'accentuer sous l'effet de la crise actuelle. Les jeunes diplômé.e.s 2019 et 2020 pourraient rencontrer davantage de difficultés à s'insérer, notamment pour ceux dont la discipline de formation est traditionnellement la plus éloignée de l'emploi et souvent moins recherchée, par exemple dans les sciences humaines et sociales, les lettres, langues et arts ou les sciences fondamentales.