APEC Association pour l'Emploi des Cadres : L'UDES et l'Apec signent une convention de partenariat

Les offres d'emploi de l'ESS représentent 3,3 % des offres d'emploi cadre publiées par l'Apec, soit quasiment autant que dans la distribution généraliste, le secteur des activités comptables et juridiques, ou encore celui de la mécanique-métallurgie.

Les associations concentrent 66 % des offres, suivies par les coopératives (14 %), les mutuelles (14 %) et les fondations (6 %). Les sociétés commerciales non-coopératives de l'ESS représentent moins de 1 % des offres.

Afin de mieux répondre à ces opportunités, l'UDES et l'APEC s'associent pour :



1. Sensibiliser les demandeurs d'emploi et particulièrement les jeunes à l'ESS et ses opportunités d'emploi : des événements régionaux et nationaux communs seront organisés pour développer l'information, promouvoir l'emploi dans l'ESS et les conseiller sur les voies d'accès à l'emploi dans ses différents secteurs d'activité.

2. Accompagner les employeurs de l'ESS sur la fonction Ressources Humaines (RH) : outre des évènements d'information et de sensibilisation qui seront organisés, l'Apec mettra à disposition des employeurs représentés par l'UDES, l'ensemble de ses outils pour favoriser l'appui à la fonction RH et les bonnes pratiques en matière de développement des compétences notamment dans les TPE/PME.