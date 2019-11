APEC Association pour l'Emploi des Cadres : Salon Compétences Cadres Bordeaux

« Les entreprises du territoire prévoient d'embaucher jusqu'à 15 000 cadres d'ici la fin 2019, ce qui place la Nouvelle-Aquitaine dans le top 5 des régions qui recrutent le plus de cadres . Dans ce contexte de vitalité du marché, il nous paraît primordial d'accompagner les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs recrutements. Avec ce premier salon Compétences Cadres, nous leur permettons de rencontrer leurs futurs collaborateurs, au plus près de leur territoire » explique Danielle Sancier, déléguée régionale Apec Nouvelle-Aquitaine.

Dans le « village des exposants », les recruteurs, TPE/PME, ETI et grands groupes, se mobilisent pour proposer leurs offres d'emploi et rencontrer des candidates et des candidats. Différents secteurs d'activité sont représentés, parmi eux, l'entreprise LIM, référence mondiale de la sellerie sur mesure, implantée à Nontron en Dordogne :

« Participer au salon Compétences Cadres de Nouvelle-Aquitaine est pour nous une façon de réaffirmer notre ancrage régional. Ce rendez-vous représente une opportunité supplémentaire de nous rendre visible auprès de profils qualifiés, de promouvoir notre savoir-faire français et nos valeurs d'excellence.

Recruter de nouveaux talents constitue un enjeu majeur pour le développement du groupe. Nous recherchons toute l'année des attachés commerciaux, garants de la performance de notre force de vente et plus épisodiquement des postes de fonctions support. Nous souhaitons, en participant au salon, privilégier la rencontre physique, primordiale dans notre stratégie de ressources humaines, car elle favorise la spontanéité et la richesse des échanges », souligne Karine Auzimour, responsable RH LIM Group.



L'entreprise VisévoT, société d'ingénierie et de conseil, située à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, participe également au salon de Bordeaux : « L'Apec est pour nous incontournable dans nos recherches de compétences cadres. Pour soutenir notre croissance, nous recrutons des fonctions d'ingénieurs et de managers en supply chain, Bureau d'études, industrialisation - méthodes, gestion de projets et qualité ainsi que des développeurs informatiques afin d'accompagner nos clients dans leur transformation « 4.0 ». Nous souhaitons profiter de cet évènement pour rencontrer les candidats. Enfin, il était également important pour VisévoT d'être présent sur ce salon régional, afin de recruter des talents au plus près de nos bassins d'activité.», explique Christophe Vidou, président de VisévoT.

Côté candidat·e·s, des ateliers, animés par les consultant·e·s de l'Apec, ont lieu toute la journée, autour de thèmes comme « Comment se rendre visible des recruteurs ? », « Se démarquer dès les premières minutes », « L'entretien de recrutement », etc. L'objectif : accompagner les cadres et les jeunes diplômé·e·s dans leur stratégie professionnelle auprès des recruteurs. Les consultant·e·s les accueillent aussi en entretien individuel pour répondre à leurs questions et les conseiller de manière plus personnalisée.

Situé à l'entrée du salon, le hub région est un espace privilégié d'information sur la vie économique du territoire. Les cadres et entreprises retrouvent sur place les derniers chiffres du marché et échangent avec les acteurs économiques ou institutionnels du territoire. Pour cette première édition, la Région Nouvelle-Aquitaine et le réseau Invest in Bordeaux seront présents pour échanger avec les visiteurs.