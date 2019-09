APEC Association pour l'Emploi des Cadres : Salon Compétences Cadres de Lille

Compétences Cadres, le salon dédié au recrutement et à la mobilité professionnelle, arrive à Lille le 1er octobre prochain. Organisé par l'Apec, ce rendez-vous réunit plus d'une trentaine d'entreprises de la région venues à la rencontre des candidat·e·s, cadres et jeunes diplômé·e·s, décidés à booster leur employabilité.

« Avec plus de 17 000 embauches prévues en 2019, les Hauts-de-France affirment leur position en tant que troisième région la plus recruteuse de cadres. Grâce à notre salon, nous rapprochons l'offre et la demande de compétences afin de soutenir cette dynamique de l'emploi cadre, enjeu majeur pour l'attractivité régionale, dans un contexte où les entreprises régionales peinent à recruter leurs futurs talents. » explique Valérie Fenaux, déléguée régionale Apec Hauts-de-France.

32 entreprises mobilisées pour l'emploi

Dans le « village des exposants », les recruteurs, TPE/PME, ETI et grands groupes, se mobilisent pour proposer leurs offres d'emploi et rencontrer des candidats et des candidates. Différents secteurs d'activité sont représentés, parmi eux, l'entreprise Dupont restauration, implantée à Libercourt dans le Pas-de-Calais :

« Notre précédente participation au salon Compétences Cadres nous a permis de recruter des candidats pour des postes relatifs au développement commercial. Du fait de la croissance du groupe, les fonctions d'encadrement constituent un enjeu majeur pour accompagner et faire évoluer au mieux nos équipes. Aujourd'hui, nous recherchons des candidats pour les fonctions marketing, développement commercial, l'encadrement opérationnel, les fonctions de directeurs et responsables de restaurants. Ce rendez-vous est pour nous une opportunité supplémentaire de rencontrer des profils qualifiés et expérimentés », souligne Pauline Archelin, chargée emploi du groupe Dupont restauration.

Côté candidat·e·s, des ateliers, animés par les consultant·e·s de l'Apec, ont lieu toute la journée, autour de thèmes comme « Comment se rendre visible des recruteurs ? », « Se démarquer dès les premières minutes », « L'entretien de recrutement », etc. L'objectif : accompagner les cadres et les jeunes diplômé·e·s dans leur stratégie professionnelle auprès des recruteurs. Les consultant·e·s les accueillent aussi en entretien individuel pour répondre à leurs questions et les conseiller de manière plus personnalisée.

Nouveauté 2019, le hub région est un espace privilégié d'information sur la vie économique du territoire. Les cadres et entreprises retrouvent sur place les derniers chiffres du marché de l'emploi cadre et échangent avec les acteurs économiques ou institutionnels de la région, comme le Conseil régional des Hauts-de-France, présent sur cette édition lilloise.

Des perspectives de recrutements de cadres à haut niveau

Selon l'enquête annuelle de l'Apec menée auprès des entreprises de la région, entre 15 970 et 17 400 cadres devraient être recrutés en Hauts-de-France d'ici la fin de l'année. Cette bonne tendance de l'emploi cadre devrait être portée en premier lieu par le secteur des services (61 % des embauches prévues notamment dans les activités informatiques et télécommunication, les activités juridiques-comptables et de conseil). Le commerce mobiliserait 12 % des recrutements prévus en 2019 (contre 8 % à l'échelle nationale). De la même façon, le poids de l'industrie (industrie automobile, aéronautique, pharmaceutique) dans la région transparaît fortement au niveau des embauches de cadres qui pourrait atteindre 23 % de l'ensemble des recrutements contre 15 % à l'échelle nationale.

Les profils les plus plébiscités en Hauts-de-France

Les entreprises de la région privilégieraient le recrutement de jeunes cadres (moins de 10 ans d'expérience). Ainsi, les jeunes diplômes ayant débuté leur vie professionnelle il y a moins d'un an devraient être particulièrement sollicités par les recruteurs et représenter 22 % des recrutements (contre

18 % pour l'ensemble de la France).



Fonction transverse par excellence, le commercial, marketing représenterait en 2019 dans les Hauts-de-France un recrutement sur cinq (soit 3 points de plus qu'au niveau national). Elle serait la première fonction recruteuse dans la région (des embauches à dominante commerciale plutôt que marketing).