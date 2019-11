APEC Association pour l'Emploi des Cadres : Salon Compétences Cadres, le 3 décembre à Paris La Défense

Organisé par l'Apec, ce rendez-vous réunit plus de 70 entreprises venues à la rencontre des candidat·e·s, cadres et jeunes diplômé·e·s, décidés à booster leur employabilité.

Avec cette seconde édition, nous souhaitons toujours faciliter la mise en relation candidats/recruteurs et permettre aux entreprises de rencontrer leurs futurs talents, au plus près de leur territoire. Avec plus de 130 000 embauches prévues cette année, rappelons que l'Île-de-France s'impose comme la première région sur le recrutement des cadres. Dans ce contexte de marché hyper dynamique, les entreprises ont, plus que jamais, besoin de repères et conseils pour sécuriser leurs embauches et pérenniser leur développement.

Guy Gustin, délégué régional Apec de l'Île-de-France

74 entreprises mobilisées pour l'emploi Dans le « village des exposants », les recruteurs, TPE/PME, ETI et grands groupes, se mobilisent pour proposer leurs offres d'emploi et rencontrer des candidats et des candidates. Différents secteurs d'activité sont représentés, de l'industrie au commerce, en passant par le conseil, le secteur de la santé ou encore la banque/finance/assurance.

Côté candidat·e·s, des ateliers, animés par les consultant·e·s de l'Apec, ont lieu toute la journée, autour de thèmes comme « Comment se rendre visible des recruteurs ? », « Se démarquer dès les premières minutes », « L'entretien de recrutement », etc. L'objectif : accompagner les cadres et les jeunes diplômé·e·s dans leur stratégie professionnelle auprès des recruteurs. Les consultant·e·s les accueillent aussi en entretien individuel pour répondre à leurs questions et les conseiller de manière plus personnalisée.

Des régions mobilisées pour attirer les cadres franciliens Alors que 6 cadres franciliens sur 10 seraient prêts à changer de région en cas de mobilité professionnelle, les entreprises des territoires se mobilisent lors de ce salon parisien. Parmi les acteurs régionaux, l'agence de développement économique Dev'up est venue promouvoir les opportunités d'emploi du Centre-Val de Loire. 25 entreprises seront présentes sur le stand dédié, afin de rencontrer leurs futurs talents. Rappelons que 69 % des cadres franciliens se disent séduits par la région et seraient prêts à y envisager une mobilité.

Nos recruteurs proposent des projets professionnels ambitieux aux candidats. Avec Dév'Up et l'ensemble des représentants des territoires, nous souhaitons les accueillir pour les accompagner dans un projet de vie de qualité en Centre-Val de Loire.

Anthony Fumard, délégué régional Apec Centre-Val de Loire