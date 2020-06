APEC Association pour l'Emploi des Cadres : Un partenariat pour l'Apec et Solidarités Nouvelles face au Chômage

L'Apec et SNC renforcent leurs actions communes auprès des cadres et jeunes diplômés chercheurs d'emploi de longue durée.

L'Apec et Solidarités Nouvelles face au Chômage s'engagent à sensibiliser, informer et mobiliser leurs publics sur la complémentarité de leurs missions respectives. L'objectif est de favoriser les complémentarités et les synergies d'actions au bénéfice des cadres et jeunes diplômés demandeurs d'emploi longue durée.



Consulter le communiqué de presse sur la signature de la convention de partenariat entre l'Apec et SNC