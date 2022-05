APG, OMERS Infrastructure achètent la société néerlandaise d'énergies renouvelables Groendus

Cette opération constitue le premier investissement en infrastructure dans le pays pour le groupe canadien, qui investit pour le compte d'OMERS, l'un des plus grands régimes de retraite du Canada. APG investit pour le compte d'ABP, le plus grand prestataire de services de retraite des Pays-Bas.

Née de la fusion en 2021 de six entreprises des secteurs de l'énergie solaire sur toiture, du comptage et des services énergétiques, Groendus compte plus de 130 employés et vise à accroître son portefeuille de 300 projets solaires et à s'étendre à des domaines tels que le stockage sur batterie.

" Avec Groendus, nous voyons une excellente opportunité pour OMERS d'investir dans une plateforme de croissance pour la transition énergétique dont la mission est clairement de permettre à ses clients commerciaux, industriels et publics de se décarboniser ", a déclaré Alastair Hall, directeur général senior et responsable Europe d'OMERS Infrastructure.

Après la conclusion de la transaction, prévue au troisième trimestre, Groendus deviendra le cinquième investissement d'OMERS Infrastructure dans l'énergie renouvelable, à l'échelle mondiale. Les transactions précédentes comprennent Azure Power (Inde) et Navisun (États-Unis).

" La SGA est ravie d'annoncer l'investissement dans Groendus, qui représente une opportunité rare dans l'espace de transition énergétique néerlandais en pleine accélération et qui correspond au cœur de notre stratégie ", a déclaré Jan-Willem Ruisbroek, responsable de la stratégie mondiale d'investissement dans l'infrastructure à la SGA.

"En tant qu'investisseur de pension, nous sommes continuellement à la recherche d'investissements attractifs, à long terme et responsables."

(Cette histoire corrige APG à ABP dans le 2ème paragraphe)