APICORP: Un nouveau cadre de politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) souligne l'engagement d'APICORP en matière de transition énergétique



APICORP entend consacrer un milliard USD à des projets liés à l'énergie verte et à des entreprises d'énergie durable au cours des deux prochaines années





Dammam, Arabie saoudite, 13 septembre 2021 : Le programme ESG vise à institutionnaliser l'engagement d'APICORP en matière de protection environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance éprouvée ; Au cours des deux prochaines années, APICORP consacrera près d'un milliard USD à des projets d'énergie verte et à des entreprises d'énergie durable afin de soutenir la transition énergétique ; APICORP envisage l'émission d'obligations vertes et à caractère durable pour le financement de projets et des stratégies commerciales durables dans le secteur de l'énergie.

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), une institution financière multilatérale axée sur l'énergie, a présenté aujourd'hui sa nouvelle politique ESG. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par APICORP pour soutenir la transition énergétique au sein de ses pays membres et au-delà.

APICORP entend consacrer un milliard USD à des projets liés à l'énergie verte et à des entreprises d'énergie durable au cours des deux prochaines années, en particulier dans la région MENA, dans le but de mesurer l'empreinte ESG concomitante de tous ses actifs d'ici la fin de 2023, par le biais d'un engagement concret auprès de ses parties prenantes. À ce jour, les actifs durables représentent plus de 13 % du portefeuille global de l'institution multilatérale de développement, soit près de 550 millions de dollars de prêts et d'investissements directs, et quatre fois plus qu'il y a cinq ans.

Ce nouveau cadre prévoit également une série d'outils destinés à la mise en place d'une diligence raisonnable permettant de mesurer l'impact ESG lors de la prise de décisions en matière de financement et d'investissement, avec une attention particulière au développement d'énergies renouvelables et de technologies à faible émission de carbone, ainsi qu'à l'établissement de partenariats plus stratégiques prônant la durabilité.

APICORP veillera par ailleurs à lancer des obligations vertes et à caractère durable dans un futur proche, dans le but d'accélérer l'adoption de stratégies commerciales durables dans le secteur de l'énergie et d'offrir à l'industrie des mesures incitatives à la diversification énergétique et aux pratiques durables.

S'exprimant au sujet du cadre stratégique ESG, M. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, président du conseil d'administration d'APICORP, a déclaré : « Dans un monde confronté à des changements sans précédent, APICORP a conscience de l'importance de son rôle, de son impact et de sa responsabilité pour faire face aux défis environnementaux et climatiques au sein de ses pays membres, de ses partenaires et de autres parties prenantes. Nous tenons à soutenir le passage à une économie pauvre en carbone et résiliente au changement climatique en limitant les risques à travers nos opérations, notre chaîne d'approvisionnement et les transactions de nos clients, et en intégrant la notion de durabilité à nos pratiques commerciales. Nous nous engageons dans cette voie avec l'assurance que tous nos membres ont adhéré à l'Accord de Paris de 2015 et qu'ils participeront à la COP26 qui se tiendra à Glasgow dans le courant de l'année. »



M. Ahmed Ali Attiga, directeur général d'APICORP, a déclaré : « APICORP se doit d'être exemplaire lorsqu'il s'agit d'opérer une transition vers des sources d'énergie plus durables. Encourager les partenaires de notre écosystème à être plus attentifs à leur empreinte environnementale, sociétale et de gouvernance fait donc partie intégrante de notre stratégie pour l'avenir. En tant qu'institution multilatérale de développement exposée à une multitude d'industries dans le domaine de l'énergie, nous jouissons de l'avantage supplémentaire de pouvoir mesurer plus précisément l'impact global dans les régions où nous opérons. Nous accorderons la même importance à la promotion de la politique ESG au sein de nos pays membres par le biais de nos activités de recherche et de partage des connaissances, mais aussi du fait de notre position unique en tant que conseiller des décideurs politiques clés dans les cercles gouvernementaux et réglementaires. »

Bâti sur trois piliers fondamentaux - services bancaires et investissements responsables, inclusion sociale et partenariats, et résilience et gouvernance financières - ce cadre de travail exhaustif est une composante fondamentale de la stratégie d'APICORP qui vise à concrétiser et à institutionnaliser son engagement en faveur de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale et d'une gouvernance forte. Il constitue également un guide sur la façon dont APICORP entend identifier, mesurer, gérer, surveiller et signaler les risques et les opportunités ESG, ainsi que sur les critères liés à sa propre organisation, à son éthique et à ses valeurs, à la diversité et à l'inclusion, et à la responsabilisation des employés.

Par ailleurs, l'institution publiera chaque année des rapports publics s'inspirant des principales normes internationales, comme le Groupe de travail sur les informations financières liées au climat, les Principes pour l'investissement responsable, les Principes pour une activité bancaire responsable et les Principes de l'Équateur.

Pour consulter le cadre général des politiques ESG d'APICORP, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://bit.ly/3lfTl4u

À propos d'APICORP :

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) est une institution financière multilatérale de développement créée en 1975 en vertu d'un traité international entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d'encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP procède à des prises de participation et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 » par Moody's et « AA » par Fitch, tous deux avec une perspectives stables. Son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite.

Pour de plus amples informations, visitez le site : www.apicorp.org