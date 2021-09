DGAP-News: APICORP / Mot-clé(s) : Autres

APICORP présente le cadre initial de ses obligations vertes



Dammam, Arabie saoudite, 22 septembre 2021 : Le Green Bond Framework succède à l'approbation du cadre de la politique ESG en avril 2021 ; Il confirme l'accent mis par APICORP (www.APICORP.org) sur le financement des énergies renouvelables et autres projets verts ; La part des actifs verts du portefeuille de prêts a plus que quadruplé entre 2015 et 2020 ; APICORP ouvre la voie à l'émission proche d'une obligation verte en tant que pionnière des institutions axées sur l'énergie dans le monde.

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), une institution financière multilatérale de développement centrée sur le secteur de l'énergie dans la région MENA, annonce aujourd'hui le lancement de son premier Green Bond Framework (le Cadre).

Le Cadre permettra de lever des obligations/sukuk verts pour renforcer l'engagement de l'institution dans des projets en accord avec son Cadre de politique ESG récemment approuvé, et pour faire progresser le développement du grand marché de la finance durable. Plus particulièrement, les projets financés, refinancés et/ou investis par les obligations vertes/sukuk d'APICORP sont également destinés à s'aligner sur les Objectifs de développement durable (ODD) et viseront à promouvoir les mesures d'atténuation et d'adaptation du climat, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution et la sauvegarde de la biodiversité.

Fait notable, le cadre des obligations vertes s'aligne sur les principes des obligations vertes 2021 (GBP - Green Bond Principles) de l'International Capital Market Association (ICMA). Par ailleurs, le cadre des obligations vertes bénéficie d'une opinion indépendante ou SPO (Second Party Opinion). La SPO de V.E. évalue la « contribution à la durabilité » et les « impacts attendus » du programme d'obligations vertes d'APICORP comme « avancés », et le qualifie de « cohérent » par rapport aux priorités stratégiques de durabilité et aux questions sectorielles d'APICORP.

M. Ahmed Ali Attiga, président-directeur général d'APICORP, a déclaré : « Le secteur de l'énergie est au c?ur d'une transition passionnante et rapide vers un bouquet énergétique plus propre et plus durable. En lançant le Green Bond Framework, APICORP propose de nouvelles possibilités d'investissement dans des projets et des entreprises qui contribuent au développement de sources d'énergie sûres, abordables et renouvelables. Le cadre reflète notre parfaite compréhension de l'impact ESG de nos investissements sur l'ensemble du spectre énergétique et reflète notre engagement à élaborer de nouvelles stratégies de participation avec nos partenaires afin de les sensibiliser à leur niveau d'exposition ESG. Cela nous permettra, en retour, d'améliorer notre capacité collective à relever les défis que représente le changement climatique. »

M. Sherif Elsayed Ayoub, directeur financier d'APICORP, a déclaré : « Le Green Bond Framework se conforme à notre objectif stratégique d'élargir la part des financements verts au sein de nos portefeuilles de prêts et d'investissements, ainsi que d'étendre le potentiel des emprunteurs régionaux et sectoriels à accéder à l'espace vert. La SPO de V.E. est particulièrement satisfaite, car elle confirme notre volonté et notre capacité à mener la transition énergétique dans la région MENA, et au-delà, conformément aux meilleures pratiques mondiales. »

Cette nouvelle fait suite à la publication de la politique ESG d'APICORP et de son intention d'allouer un milliard USD à des projets d'énergie verte et à des entreprises d'énergie durable ces deux prochaines années, complétée par un engagement à quantifier l'empreinte ESG de tous ses actifs d'ici à la fin 2023 par le biais d'un engagement actif avec ses parties prenantes. Le cadre stratégique ESG repose notamment sur trois piliers fondamentaux - services bancaires et investissements responsables, inclusion sociale et partenariats, résilience financière et gouvernance - et constitue un aspect essentiel de la stratégie d'APICORP qui vise à formaliser et à institutionnaliser son engagement envers la protection de l'environnement, la responsabilité sociale et une gouvernance solide. Cette stratégie détermine également la manière dont APICORP procédera pour identifier, mesurer, gérer, surveiller et rapporter les risques et opportunités ESG.

Distribué par APO Group pour Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP).

À propos d'APICORP :

L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) est une institution financière multilatérale de développement créée en 1975 en vertu d'un traité international entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d'encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP procède à des prises de participation et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 » par Moody's et « AA » par Fitch, tous deux avec une perspective stable. Son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite.

Pour de plus amples informations, visitez le site : www.APICORP.org

