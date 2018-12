APO : nomme un ancien haut dirigeant d'Orange pour l'Afrique et le Moyen Orient au poste de Directeur Général

APO Group / Mot-clé(s) : Identité

APO Group nomme un ancien haut dirigeant d'Orange pour l'Afrique et le Moyen Orient au poste de Directeur Général La nomination de Lionel Reina est un signal fort des ambitions de l'entreprise au moment où elle franchit une nouvelle étape dans son développement. LAUSANNE, Suisse, APO Group (www.apo-opa.com), le leader des services de conseil en relations presse et de distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, annonce aujourd'hui la nomination de Lionel Reina au poste de directeur général. Photo de Lionel Reina : https://bit.ly/2BK9fhX Fondateur et unique propriétaire d'APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard, 43 ans, en devient le président. Il interviendra principalement en qualité de conseils de haut niveau auprès des clients d'APO Group et poursuivra le développement de son propre fonds d'investissement dédié à l'Afrique. Fort d'une expérience de 25 ans en tant que haut dirigeant d'entreprises, Lionel possède une expertise avérée dans le domaine du management d'équipes, qui lui a permis d'accompagner dans leur développement et leur croissance les différentes entreprises pour lesquelles il a travaillé. En 2003, Lionel a rejoint Orange Business Services, la division B2B de la société française de télécommunications Orange. Jusqu'en 2012, il a occupé les postes de vice-président et de directeur général pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique, une mission qui couvre plus de 80 pays. Il a ensuite été nommé délégué général et président du Conseil d'administration d'Orange Business Arabie Saoudite. En 2013, Lionel Reina intègre Accenture en qualité de directeur pour le Moyen-Orient dans la région du Golfe. Il rejoint APO Group après avoir dernièrement occupé le poste de directeur général Benelux pour Damovo, qui a été acheté par Eli Global en juillet 2018. En 2011, Lionel Reina a figuré dans la très convoitée "Power List" des "Top 10 networking Senior Executives" publiée par Network Middle East Magazine. La nomination de Lionel, en tant que CEO d'APO Group, a été saluée par la publication de sa photo sur l'écran de la tour NASDAQ de Time Square, à New York, considérée comme l'un des écrans publicitaires les plus prestigieux au monde. Depuis 2014, NASDAQ GlobeNewswire est l'un des partenaires stratégiques d'APO Group. Photo de Lionel Reina sur la Tour Nasdaq : https://bit.ly/2KQwNEZ En tant que directeur général d'APO Group, Lionel Reina, 50 ans, supervisera l'ensemble des projets de l'entreprise, développera le portefeuille de clients et poursuivra le déploiement international et la transformation digitale du groupe, en s'appuyant sur ses nombreux succès rencontrés depuis 11 ans. Depuis sa création en 2007, APO Group est devenu rapidement l'un des plus réputés et influents cabinets de conseil en relations presse en Afrique et au Moyen-Orient grâce à ses solutions novatrices et performantes de distribution de communiqués de presse et d'analyse de couverture media. APO Group met à disposition de ses clients des experts en conseil stratégique qui les accompagnent dans l'élaboration de plan de communication visant à établir ou accroître leur notoriété dans leurs pays cibles. APO Group compte plus de 300 clients prestigieux et 57 des plus grandes agences de relations publiques mondiales font régulièrement appel à son expertise média pour renforcer la visibilité de leurs clients. APO Group a établi des partenariats stratégiques avec Bloomberg, Getty Images, CNBC Africa et de nombreuses autres organisations médiatiques internationales et est également le principal sponsor officiel de l'association africaine de World Rugby, Rugby Africa. Nicolas Pompigne-Mognard, président d'APO Group déclare : « C'est le bon moment pour APO Group de nommer un directeur général expérimenté pour poursuivre la croissance de notre entreprise. Lionel apporte sa solide expertise du leadership et sa vision. Je connais Lionel depuis de nombreuses années, et lorsque j'ai décidé de renforcer l'équipe dirigeante, j'ai immédiatement pensé à lui pour accompagner et porter le groupe dans cette nouvelle étape que représente la poursuite de son développement. » Lionel Reina, directeur général d'APO Group conclut : « C'est une formidable opportunité et je tiens à remercier personnellement Nicolas pour la confiance qu'il m'a accordée. Je suis les progrès du groupe depuis des années et j'ai été très impressionné par son dynamisme en matière d'innovation et de leadership. Je souhaite conserver le client au c?ur de nos préoccupations et renforcer le positionnement de l'entreprise en tant que cabinet de conseil international, possédant une expertise et des relations uniques dans le paysage médiatique. »



