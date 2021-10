Comment Apple, en ne créant aucun jeu vidéo, est devenu un acteur incontournable du secteur ? L'App Store, la place de marché de la marque à la pomme, prend 30% de chaque vente de jeu sur sa plateforme et a ainsi engrangé, en 2019, plus de bénéfices grâce aux jeux que Microsoft, Nintendo et Activision Blizzard, soit 8,5 milliards de dollars.

