Un acteur de taille va venir marcher sur les plates-bandes d’Affirm et de la start up suédoise Klarna dans le domaine du paiement différé, et ce nouveau rival, c’est Apple. A l’occasion de sa conférence des développeurs, qui s’est ouverte hier, la marque à la pomme a annoncé proposer Apple Pay Later, un service de crédit "acheter maintenant, payer plus tard" sans intérêts. Le système fonctionnera en utilisant le réseau de Mastercard.

