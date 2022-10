APPLIED MATERIALS, SAMSUNG, KLA : l'impact des restrictions à l'export

L’industrie des semi-conducteurs continue de souffrir. Aujourd’hui, c’est au tour d’Applied Materials de réduire ses estimations de revenus et de bénéfices trimestriels en raison des restrictions à l'exportation vers la Chine, qui comptait pour 29 % des ventes de ses ventes en 2021. Le fournisseur américain de technologie de fabrication de puces estime que ces restrictions vont amputer son chiffre d'affaires de 250 à 550 millions de dollars sur le trimestre en cours, et probablement sur le suivant. KLA Corp et Lam Research Corp devraient aussi être sévèrement impactés.

Et on apprend que le sud coréen Samsung est exempté des nouvelles restrictions américaines sur l’export de puces en Chine pendant un an.

