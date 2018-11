APPS2COM, Intégrateur de télécommunications, rejoint l'Opérateur Cloud FOLIATEAM Group

Après avoir procédé à l'acquisition des activités franciliennes de QUONEX en Janvier puis à celles de Resophone Group en Octobre, l'opérateur Cloud FOLIATEAM Group annonce une 3ème opération de croissance externe en 2018 et la 17ième depuis sa création en 2002.

Apps2com, une ESN qui propose des services et des applications de communication et de collaboration aux entreprises a rejoint le 15 Novembre le Groupe FOLIATEAM et devient ainsi FOLIATEAM-APPS2COM

L'acquisition d'Apps2com permet notamment à FOLIATEAM de renforcer ses compétences et expertises, portées par 350 professionnels des Télécoms, d'étendre sa présence régionale dans les Hauts de France, à Lille et Arras, en Normandie, au Havre, et de consolider ses activités dans les régions Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Les collaborateurs d'APPS2COM présents sur ces différentes régions vont progressivement rejoindre les équipes correspondantes de Foliateam, au service de 5500 entreprises clientes sur plus de 10 000 sites, dans une logique de proximité.

Monsieur Francis HOUOT est nommé Directeur Général de FOLIATEAM-APPS2COM. Pour intégrer au mieux les activités d'Apps2com au sein de FOLIATEAM, Monsieur Edouard GOSSELIN a été nommé Directeur Général Opérationnel. Il a pour principales missions, en étroite liaison avec la Direction Générale du Groupe, Messieurs Bruno DAVID, Francis HOUOT, Franck MARCONNET, Jean-Baptiste PERRAUDIN et Stéphane RALITE, de déployer la stratégie d'Opérateur Cloud de FOLIATEAM au sein de FOLIATEAM-APPS2COM, de piloter l'activité au quotidien et de préparer la bonne intégration des activités et des collaborateurs au sein du Groupe.

Stéphane GRASSET, Eric Chambriard, Jacques Grézaud, Dirigeants-Associés d'Apps2com affirment : « Ce rapprochement, entre deux organisations qui se connaissent de longue date et partagent une vision commune sur l'évolution des télécommunications d'entreprise ainsi qu'une forte expertise autour des solutions des éditeurs leaders du Marché, donne une nouvelle dimension à Apps2com et offre de fortes perspectives d'évolution tant pour nos 600 clients que pour nos collaborateurs répartis sur 4 sites en France. Cette intégration à un groupe disposant de larges capacités de déploiement commercial et technique et d'un haut niveau de services apporte une réponse pertinente aux attentes des entreprises à la recherche de solutions Cloud simples et sécurisées ».

Dominique BAYON, Président de FOLIATEAM Group déclare :« Cette nouvelle acquisition va permettre à FOLIATEAM Group d'encore mieux servir ses clients en les accompagnant vers l'environnement CLOUD et ainsi d'atteindre les objectifs de son plan stratégique Digital Wings dès juin 2020 avec un CA visé de 60 millions d'euros, porté par 350 collaborateurs au service de plus de 5 500 entreprises et organisations. Nous disposons désormais de la taille critique indispensable pour nous positionner comme l'un des opérateurs alternatifs de référence sur le marché des Télécommunications d'Entreprise ».

