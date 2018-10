APRR signe un plan d'investissement autoroutier de 187 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

APRR et AREA, filiales d'Eiffage, ont signé un plan d'investissement autoroutier d'un montant de 187 millions d'euros. Ce dernier prévoit la réalisation d'une douzaine d'opérations, notamment la création/aménagement de diffuseurs, la construction de passages à faune et aménagements pour la protection du milieu naturel, ou encore la réalisation de places de parking de covoiturage. Le groupe de BTP précise que certaine de ces opérations seront en association avec les collectivités territoriales."Ces investissements permettront d'accélérer le développement et la modernisation du réseau, tout particulièrement dans les domaines de l'environnement et du service à la clientèle." peut-on lire dans un communiqué.