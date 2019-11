APUS Group: Inauguration du Sommet mondial sur les capteurs de 2019 - annonce inaugurale du programme pour l'Intelligent Sensor Valley chinoise (Zhengzhou)

Inauguration du Sommet mondial sur les capteurs de 2019 - annonce inaugurale du programme pour l'Intelligent Sensor Valley chinoise (Zhengzhou)

PÉKIN, CHINE - Media OutReach - 19 novembre 2019 - Dans la matinée du 9 novembre, une grande ouverture du Sommet mondial sur les capteurs (WSS) de 2019 a eu lieu au Centre international des congrès de Zhengzhou. Sous la direction du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine ainsi que de l'Association chinoise pour la science et organisé par la Société chinoise d'instruments et de contrôle ainsi que la Zone nationale de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou, le sommet a été animé par le Gouvernement populaire du Henan, la Société chinoise d'instruments et de contrôle, la Commission provinciale de développement et de réforme du Henan, le Département provincial des sciences et de la technologie du Henan, la Commission provinciale de l'industrie et des technologies de l'information du Henan, le Bureau des affaires étrangères de la province du Henan, l'Association du Henan pour la science et la technologie et le Gouvernement populaire du Zhengzhou. Parmi les participants figuraient des experts de huit pays et régions, dont la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Corée du Sud et 12 organisations internationales, des représentants de Siemens, Panasonic, Honeywell, GE, Alibaba, JD.com, Dassault, CNPC et China Academy of Space, et plus de 300 entreprises de renom dans le domaine des capteurs.

Le programme pour l'Intelligent Sensor Valley chinoise (Zhengzhou) a été officiellement annoncé. Il fixe deux objectifs : d'une part, construire des pôles industriels et des villes capteurs d'une centaine de milliards de dollars pour l'aménagement de l'espace industriel « une vallée, plusieurs sites » et, d'autre part, créer un excellent environnement écologique industriel et prendre des mesures efficaces pour la construction de ce pôle.

Pour construire les « trois chaînes industrielles spéciales » et les « trois pôles industriels », la Zone nationale de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou continuera d'améliorer ses capacités d'innovation en créant l'Institut des capteurs intelligents de Zhengzhou et une plateforme qui introduit des capteurs intelligents pour promouvoir l'innovation technologique et faciliter la coopération pour les plateformes associant industrie, enseignement et recherche. Sur la base des ressources actuelles des laboratoires et universités nationaux, la collaboration entre les universités et les entreprises sera renforcée grâce à la construction de plateformes d'essai pour la technologie générique et l'établissement des normes et des essais de Zhengzhou, permettant ainsi la stimulation du développement industriel.

Pour assurer une mise en ?uvre efficace, des garanties en matière de politique, d'éléments et d'environnement ont également été incluses dans le programme. En combinant les ressources et des politiques efficaces, d'excellentes méthodes de promotion de l'investissement et de mise en relation des ressources industrielles seront mises en ?uvre pour assurer l'introduction de projets de haute qualité en Chine ou à l'étranger.

APUS, une licorne chinoise qui fournit des services mobiles à 1,4 milliard d'utilisateurs dans le monde, a contribué à promouvoir le Sommet WSS2019 via une plateforme intégrée au système APUS et une solution de distribution publicitaire alimentée par IA.

