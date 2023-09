La société Ark Invest de Cathie Wood et la société d'investissement cryptographique 21Shares demandent l'autorisation de créer un fonds négocié en bourse (ETF) qui détiendrait directement de l'éther, selon une déclaration déposée mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Il s'agit de la première tentative de cotation d'un fonds aux États-Unis qui investirait directement dans l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière.

Le mois dernier, la cour d'appel du district de Columbia a rendu une décision historique en faveur du secteur des crypto-monnaies : elle a estimé que la SEC avait eu tort de rejeter la demande de Grayscale Investments, gestionnaire d'actifs crypto-monnaies, d'introduire en bourse un ETF qui suivrait le cours du bitcoin.

L'affaire a été suivie de près par les secteurs des crypto-monnaies et de la gestion d'actifs, qui tentent depuis des années de convaincre la SEC d'approuver un ETF spot sur le bitcoin.

Au début de l'année, le Cboe Global Markets a déposé une proposition auprès de la SEC en vue de l'inscription à la cote et de la négociation d'actions d'un ETF bitcoin au comptant par Ark Invest et 21Shares sur le marché boursier Cboe BZX. La SEC a toutefois retardé sa décision d'approuver ou non cette proposition.

Ces dernières années, l'autorité de régulation a rejeté des dizaines de demandes d'ETF sur le bitcoin au comptant, invoquant des niveaux inadéquats de surveillance des transactions qui pourraient rendre le marché au comptant sous-jacent vulnérable à la fraude et à la manipulation.