ARKEMA : rebond de l'activité au quatrième trimestre

Arkema a publié ses résultats 2020 marqués par le rebond de sa performance au quatrième trimestre. L'an dernier, le chimiste français a réalisé un Ebitda en baisse de 18,9% à 1,182 milliard d'euros. La marge d'Ebitda est ressortie à 15%. Le chiffre d'affaires a atteint 7,9 milliards, en repli de 8% à devises constantes, reflétant l'impact de la pandémie sur la demande mondiale. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de de 2,1% à périmètre et change constants, tirées par des volumes en amélioration (+ 5,2%). L'Ebitda s'est quasiment stabilisé à 289 millions.



Arkema a annoncé le retour du dividende au niveau pré-Covid à 2,50 euros par action. Le groupe prévoit en outre de lancer son programme de rachat d'actions de 300 millions à l'issue du closing du projet de cession du PMMA.



En termes de perspectives, Arkema table sur une progression de l'Ebitda en 2021 concentrée sur les Matériaux de Spécialités (82 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2020). Dans un environnement encore volatil, hors reprise significative de la crise sanitaire, Arkema vise à parités constantes une croissance de l'Ebitda des Matériaux de Spécialités en 2021 d'environ 10% par rapport à 2020, et pour les Intermédiaires une stabilité à parités et périmètre constants (closing du PMMA attendu mi-2021).