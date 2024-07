par Simon Lewis

VENTIANE, 27 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a dénoncé samedi les "actions illégales et l'escalade" chinoises en mer de Chine orientale, à l'occasion de la réunion annuelle de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) où la Russie a accusé Washington d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne.

Le chef de la diplomatie américaine faisait référence aux initiatives hostiles des garde-côtes chinois envers les Philippines, liées aux Etats-Unis par un traité de défense mutuelle, autour d'atolls stratégiques.

La Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de cette zone clé pour le commerce maritime international qui fait l'objet de litiges depuis des décennies entre les nombreux pays riverains, outre la Chine : Taïwan, Philippines, Brunei, Malaisie, Indonésie et Viêtnam.

Les discussions au sommet de Ventiane ont porté sur les manoeuvres chinoises en mer de Chine orientale, mais aussi sur les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza, et les ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Les Etats-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Australie, le Japon et l'Union européenne étaient représentés.

Antony Blinken s'est toutefois félicité de l'accord intervenu entre Pékin et Manille sur le "Second Thomas Shoal", un élément maritime revendiqué par les Philippines qui ont constitué un avant-poste dans cette zone sur le navire échoué BRP Sierra Madre, où des militaires sont régulièrement ravitaillés et relevés.

Des bâtiments chinois entravent de longue date les opérations de ravitaillement, lors de confrontations parfois dangereuses. L'accord trouvé cette semaine permettra de poursuivre ces missions sans obstacle.

"Nous nous félicitons d'un ravitaillement réussi, ce jour, au Second Thomas shoal", a dit le secrétaire d'Etat américain à ses homologues.

"Nous applaudissons et espérons que les choses vont continuer dans ce sens", a-t-il ajouté.

ENTRETIEN BLINKEN-WANG YI

Antony Blinken s'est entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en marge du sommet, leur sixième rencontre depuis la visite du responsable américain à Pékin en juin 2023.

La question de Taïwan, Etat insulaire considéré par Pékin comme une province chinoise mais de facto autonome, a été évoqué lors de l'entretien, a rapporté un représentant du secrétariat d'Etat américain.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas fait de commentaire.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué pour sa part en marge du sommet la politique américaine pour la péninsule coréenne, face à la menace nucléaire de la Corée du Nord.

Soutien de Séoul, Washington avait notamment déployé il y a un an dans les eaux sud-coréennes l'USS Kentucky, l'un de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, un message à Pyongyang en matière de dissuasion nucléaire.

"Nous n'avons pas d'explication à ce stade de ce que cela signifie, mais il ne fait aucun doute que cela ajoute à l'anxiété", a dit Sergueï Lavrov, selon des propos rapportés par l'agence russe RIA.

Les Etats-Unis "enflamment l'atmosphère autour de la péninsule coréenne, militarisent leur présence et conduisent des manoeuvres qui visent à se préparer à une action militaire", a-t-il ajouté, selon Interfax. (Reportage Simon Lewis à Vientiane; Neil Jerome Morales à Manille, Kevin Yao à Pékin, Jack Kim à Séoul et Maxim Rodionov; rédigé par Martin Petty; version française Corentin Chappron)