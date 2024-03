Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les signes de fatigue à Wall Street et les données mitigées sur l'inflation chinoise donneront le ton pour les marchés asiatiques lundi, avec des attentes croissantes d'un changement de politique historique plus tard ce mois-ci de la part de la Banque du Japon, ce qui devrait également conduire le Nikkei et le yen. Le calendrier économique de l'Asie est léger, avec seulement la lecture finale du PIB japonais du quatrième trimestre. Un sondage Reuters suggère que l'économie a évité une récession technique grâce à des dépenses plus importantes que prévu de la part des entreprises en matière d'usines et d'équipements.

Les données sur l'inflation en Chine ont montré samedi que l'inflation des prix à la consommation était nettement plus élevée que prévu, mais que la déflation des prix à la production s'est à nouveau accélérée.

L'inflation annuelle des prix à la consommation a atteint 0,7 %, le taux le plus élevé depuis près d'un an, signe que l'économie se redresse et que la lutte contre la déflation pourrait tourner à l'avantage des décideurs politiques.

Cependant, l'indice des prix à la production a chuté de 2,7 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions et représente le 17e mois consécutif de baisse des prix sur une base annuelle. Les pressions sur les prix restent négatives. La déflation est l'une des principales préoccupations des investisseurs à l'égard de la Chine. Vendredi, Bloomberg a rapporté que Washington envisageait d'imposer des sanctions à plusieurs entreprises technologiques chinoises, dont le fabricant de puces ChangXin Memory Technologies, dans le but de freiner davantage le développement de semi-conducteurs avancés par la Chine. Depuis un certain temps, la Chine est inondée de capitaux, mais les analystes de l'Institute of International Finance estiment que la tendance est peut-être en train de s'inverser : en février, la Chine a enregistré son premier afflux d'actions en six mois et le plus important depuis plus d'un an.

Les transactions sur le yen japonais, quant à elles, s'intensifient à l'approche de la réunion de politique générale de la Banque du Japon, qui se tiendra du 18 au 19 mars, et les spéculations vont bon train sur le fait qu'elle mettra un terme à des années de politique ultra-libre et de taux d'intérêt négatifs.

La semaine dernière, le yen a enregistré sa meilleure semaine depuis juillet, progressant de 2 % par rapport au dollar. De l'autre côté du taux de change dollar/yen, les traders considèrent désormais que la Fed réduira ses taux en juin.

Le dollar/yen pourrait encore baisser si les fonds spéculatifs et les spéculateurs continuent de couvrir leur position courte sur le yen, qui était la plus importante depuis six ans à la fin du mois de février. Les données montrent que les fonds ont réduit cette position d'environ 10 % au cours de la semaine du 5 mars.

Le contexte mondial de l'ouverture des marchés asiatiques lundi est mitigé. D'une part, les signes indiquent que les réductions de taux aux États-Unis et dans la zone euro commenceront en juin. D'autre part, certains signes indiquent que le remarquable rallye de Wall Street s'essouffle.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse la semaine dernière. Il ne s'agissait peut-être que de la troisième baisse hebdomadaire en 19 ans pour les deux, mais elle s'est produite en dépit d'une baisse notable des rendements du Trésor et de la perte hebdomadaire la plus importante du dollar cette année.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB du Japon (T4, final)

- Masse monétaire du Japon (février)

- Adjudication d'obligations américaines à 3 ans