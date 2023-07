Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La banque centrale chinoise devrait maintenir ses taux d'intérêt directeurs jeudi, mais la pression en faveur d'un assouplissement s'accroît presque de jour en jour. Le commerce japonais, le chômage australien et les données sur l'inflation à Hong Kong sont en tête du calendrier économique régional de jeudi, et les investisseurs espèrent que les gains continus alimentés par les bénéfices des entreprises à Wall Street stimuleront l'appétit pour le risque local.

L'indice Dow Jones Industrials est en hausse depuis huit jours consécutifs pour la première fois depuis septembre 2019. La dernière série de neuf jours de hausse remonte à septembre 2017. Le sentiment a de nouveau été positif au cours de la session américaine de mercredi, mais cela pourrait fluctuer en fonction de la façon dont les investisseurs digèrent les résultats et les perspectives américains de premier plan publiés après la cloche de clôture, notamment par IBM, Tesla et Netflix. En Asie, l'attention se porte jeudi sur la Banque populaire de Chine (PBOC). Après avoir maintenu inchangé le taux des prêts à moyen terme arrivant à échéance cette semaine, les 26 analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux préférentiels des prêts de référence à un an et à cinq ans restent inchangés à 3,55 % et 4,20 %, respectivement. La clameur en faveur d'un nouvel assouplissement se fait toutefois de plus en plus forte et il est peu probable qu'elle s'apaise - l'économie flirte avec la déflation, la croissance est faible, le chômage des jeunes est supérieur à 20 % et aucun signe de redressement ne se profile à l'horizon. Mais la PBOC n'agit pas de manière impulsive. L'assouplissement de 10 points de base qu'elle a opéré en juin était sa première baisse de taux en près d'un an, et seulement la quatrième depuis la pandémie.

Le principal argument contre la baisse des taux - et il est valable - est la monnaie. Le yuan est proche de son plus bas niveau depuis 15 ans en novembre par rapport au dollar, et l'élargissement de l'écart de rendement entre les États-Unis et la Chine accentuera la pression à la baisse et risque de déclencher des sorties de capitaux à grande échelle.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les actifs chinois continuent à se négocier mal, même si le degré de sous-performance est surprenant. Les actions chinoises de premier ordre ont chuté pour la troisième fois mercredi et n'ont pratiquement pas bougé depuis le début de l'année, accusant un retard considérable par rapport aux indices de référence asiatiques, américains et mondiaux. Par ailleurs, les autorités chinoises se sont engagées mercredi à rendre l'économie privée "plus grande, meilleure et plus forte" grâce à une série de mesures politiques destinées à aider les entreprises privées et à soutenir la reprise post-pandémique qui bat de l'aile.

Ces mesures comprennent la protection des droits de propriété des entreprises privées et des entrepreneurs, ainsi que des mesures visant à garantir une concurrence loyale sur le marché en supprimant les obstacles à l'entrée sur le marché.

Il ne fait aucun doute que ces mesures sont les bienvenues pour les investisseurs, mais les bénéfices tangibles ne se feront pas sentir avant longtemps.

Ailleurs en Asie, jeudi, une nouvelle baisse importante des importations devrait réduire le déficit commercial japonais de juin à 46,7 milliards de yens, ce qui constituerait l'écart le plus faible en près de deux ans de déficits commerciaux mensuels ininterrompus.

Un signal haussier pour le yen ?

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Commerce au Japon (juin)

- Chômage en Australie (juin)