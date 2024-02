Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Tous les yeux - et notamment ceux des décideurs politiques à Pékin - seront braqués sur les actions chinoises mercredi pour voir si elles peuvent poursuivre leur hausse suite à la dernière vague d'attentes selon lesquelles les autorités prendront de nouvelles mesures pour soutenir les marchés.

Les deux principaux indices chinois ont bondi de plus de 3 % mardi, enregistrant ainsi leur plus forte progression depuis près de deux ans, même s'il convient de rappeler que la semaine dernière encore, ils avaient atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Néanmoins, ce rebond suggère que la morosité ambiante à l'égard de la Chine, même si vous pensez qu'elle est justifiée sur une base fondamentale à plus long terme, est probablement exagérée à court terme.

Bloomberg News a rapporté que le président Xi Jinping discuterait du marché boursier avec les régulateurs financiers. Les régulateurs ont également annoncé de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et les investisseurs publics ont déclaré qu'ils élargissaient leurs plans d'achat d'actions.

Bien entendu, les plus baissiers considéreront toute hausse comme une occasion de vendre. Il s'agit essentiellement de mesures à court terme visant à stopper la dépréciation des prix des actifs, qui ne contribueront guère à résoudre les problèmes économiques plus profonds du pays.

La reprise chinoise a propulsé l'indice MSCI Asia & Pacific ex-Japan à un gain de 1,5 % mardi, sa meilleure journée de l'année. Le recul des rendements obligataires américains et du dollar pourrait également donner un nouvel élan aux actifs à risque dans la région mercredi.

Le calendrier économique de mercredi est rempli de données susceptibles d'influencer le marché dans plusieurs pays, tandis que la Banque de Thaïlande livre sa dernière décision politique et ses orientations.

La conférence de presse du gouverneur Sethaput Suthiwartnarueput pourrait être particulièrement intéressante s'il répondait au dernier appel du Premier ministre Srettha Thavisin, mardi, en faveur d'une baisse des taux pour relancer la croissance économique.

M. Thavisin, qui est également ministre des finances, s'est opposé à la banque centrale sur l'orientation de la politique monétaire, affirmant que l'économie avait besoin d'être soutenue et avertissant que le pays risquait d'être confronté à la déflation.

Les 27 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOT maintienne son taux de référence de rachat à un jour inchangé à 2,50 %, et 18 des 25 personnes interrogées ne prévoient aucun changement cette année. Les prix des marchés de taux indiquent des réductions de 40 points de base d'ici la fin de l'année.

Les réserves de change ont rarement un impact immédiat sur les marchés financiers, mais de nombreux investisseurs seront très attentifs au dernier aperçu des réserves de la Chine ce mardi.

Les réserves de change de la Chine, qui s'élèvent à 3 238 milliards de dollars, sont les plus importantes au monde et n'ont jamais été aussi élevées depuis un an. La part de ces réserves détenues en bons du Trésor américain est toutefois en baisse : elle est désormais inférieure à 3 %, alors qu'elle atteignait le niveau record de 14 % en 2011.

Ces calculs sont basés sur les réserves officielles de la Chine. Certains analystes estiment que le total réel pourrait être plus proche de 4 000 milliards de dollars, une fois pris en compte les avoirs des banques d'État et des entités extraterritoriales.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Thaïlande

- Réserves de change de la Chine (janvier)

- Chômage en Nouvelle-Zélande (T4)