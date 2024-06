Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Pas de Wall Street, pas de problème.

Les investisseurs en Asie abordent la journée de jeudi dans un état d'esprit haussier, avec des actions asiatiques au plus haut depuis deux ans, stimulées par la vigueur du secteur technologique et le calme sur les marchés mondiaux qui maintient la volatilité et assouplit les conditions financières.

Les marchés américains étaient fermés mercredi, mais les investisseurs n'ont pas été effrayés par d'éventuels problèmes de liquidité. L'indice MSCI Asia ex-Japan a bondi de plus de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2022, et l'indice MSCI World a atteint un niveau record.

Les points forts du calendrier de l'Asie et du Pacifique de jeudi sont les décisions sur les taux d'intérêt de la Chine et de l'Indonésie, et les chiffres du PIB du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande.

La Banque populaire de Chine devrait maintenir inchangés ses taux de prêt de référence, après avoir maintenu ses prêts de facilité de prêt à moyen terme (MLF) en début de semaine. Les marchés utilisent principalement les taux de la facilité de prêt à moyen terme comme guide pour les références de prêt.

L'activité économique et les indicateurs restent cependant faibles et la pression pour un assouplissement dans les mois à venir s'intensifie.

La Banque d'Indonésie devrait également maintenir son taux d'intérêt directeur à 6,25 %, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes qui ont repoussé leur première demande de réduction de taux au début de l'année prochaine par rapport à la fin de l'année.

Ce changement de perspective a été en partie motivé par la chute de la roupie à son plus bas niveau depuis quatre ans par rapport au dollar américain, ce qui a conduit la banque centrale à relever ses taux de manière inattendue en avril.

L'inflation se situe dans la fourchette cible de 1,5 % à 3,5 % de la banque depuis près d'un an, mais l'orientation de la politique de la Réserve fédérale américaine, "plus haut pour plus longtemps", et la force persistante du dollar ont tempéré les espoirs de réduction des taux.

Il n'est pas inconcevable que la Nouvelle-Zélande soit entrée dans une récession technique au premier trimestre, même si elle est extrêmement légère. Selon un sondage Reuters, le consensus prévoit une croissance trimestrielle du PIB de 0,1 %, après une contraction de 0,1 % au cours de la période octobre-décembre.

En effet, alors que l'indice MSCI Asie hors Japon a progressé de 12 % depuis son plus bas niveau de la mi-avril, l'indice chinois CSI 300 a stagné.

Les actions technologiques asiatiques sont, sans surprise, sur une lancée inspirée par Nvidia. L'indice Hang Seng tech de Hong Kong a bondi de 3,7 % mercredi, l'une de ses meilleures journées de l'année.

Si les conditions financières américaines sont un moteur essentiel pour les marchés en général, les investisseurs asiatiques devraient être optimistes - elles sont actuellement les plus souples depuis mars, selon Goldman Sachs, et les plus souples depuis deux ans et demi, selon la Fed de Chicago.

En ce qui concerne les devises, le yen reste ancré près des niveaux les plus bas qui ont incité Tokyo à intervenir récemment, mais les opérateurs semblent détendus - la volatilité implicite à un mois du dollar/yen a chuté pour la sixième fois mercredi pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 8 avril.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- PIB de la Nouvelle-Zélande (T1)