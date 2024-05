Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La confiance des consommateurs japonais et l'inflation australienne sont les principaux points d'attention pour les marchés asiatiques mercredi, alors que les investisseurs réfléchissent aux implications plus larges d'une hausse généralisée des rendements obligataires. Les rendements du Trésor américain, qui servent de référence aux coûts d'emprunt mondiaux, ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines mardi, à la suite d'une faible vente aux enchères de la dette américaine, ce qui a entraîné des résultats mitigés à Wall Street. Le Dow Jones a chuté, le S&P 500 est resté stable et l'extraordinaire rallye de Nvidia a propulsé le Nasdaq vers un nouveau record. Les actions de l'enfant prodige de l'intelligence artificielle ont grimpé de 20 % au cours des trois derniers jours de bourse et l'entreprise vaut aujourd'hui 2 800 milliards de dollars.

Mais mercredi, les marchés asiatiques pourraient être plus sensibles au resserrement des conditions financières par les rendements américains qu'à l'essor de la technologie américaine. Certains analystes estiment que le rendement du Trésor à 10 ans pourrait maintenant entrer dans une fourchette plus élevée de 4,50 % à 4,70 %, et que le rendement à deux ans frappe à nouveau à la porte de 5,00 %.

Plus près de nous, les rendements des obligations d'État japonaises font également l'objet d'une attention renouvelée. Les rendements atteignent de nouveaux sommets pluriannuels sur l'ensemble de la courbe, ce qui a suscité ces derniers jours une multitude de commentaires de la part des autorités japonaises et mondiales.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté pour la huitième journée consécutive mardi, atteignant un nouveau sommet de 12 ans à 1,035 %, et le rendement des obligations japonaises à 2 ans a atteint un nouveau sommet de 15 ans à 0,36 %. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré samedi que la "position de base" de la banque est que les rendements obligataires à long terme devraient être fixés par les marchés. Mais cela est difficile pour la BOJ qui, depuis des années, absorbe les JGB dans sa lutte contre la déflation et possède désormais plus de 50 % de l'ensemble du marché.

Des rendements obligataires plus élevés augmentent la facture d'intérêts de la BOJ. Beaucoup. D'un autre côté, la hausse des rendements des JGB pourrait soutenir le yen, ce que les autorités accueilleraient probablement favorablement - le ministre japonais des finances a déclaré mardi qu'il était plus préoccupé par les inconvénients d'un taux de change faible à l'heure actuelle, à savoir la charge accrue pour les entreprises et les consommateurs due à l'augmentation des prix à l'importation.

Les rendements des JGB vont-ils reprendre leur souffle ? Les données de la BOJ ont envoyé des signaux contradictoires sur l'inflation - les prix des services aux entreprises augmentent à leur rythme le plus rapide depuis 2015, mais d'autres données montrent des mesures clés de l'inflation sous-jacente tombant en dessous de l'objectif de 2% de la banque pour la première fois depuis août 2022.

Si les rendements des JGB "plus élevés pendant plus longtemps" stimulent le yen, Japan Inc. pourrait s'en ressentir. La faiblesse de la monnaie a attiré d'énormes flux d'investisseurs étrangers vers le Japon, mais comme il n'est plus probable qu'il y ait d'autres faiblesses "matérielles", les stratèges de HSBC mettent fin à leur surpondération des actions japonaises.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Inflation en Australie (avril)

- Confiance des consommateurs japonais (mai)

- Gita Gopinath, du FMI, informe les médias après l'évaluation annuelle de l'économie chinoise par le FMI.