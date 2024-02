Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques passent à la vitesse supérieure ce jeudi alors que le calendrier économique de la région se remplit. L'humeur générale devrait être à l'optimisme suite au rebond de la plupart des classes d'actifs la veille. La Chine est toujours fermée, mais les marchés de Hong Kong et de la plupart des pays asiatiques sont opérationnels après la pause du Nouvel An lunaire, et les points forts locaux de jeudi comprendront les chiffres du PIB du quatrième trimestre du Japon, le chômage australien et une décision sur les taux d'intérêt aux Philippines. Ces chiffres s'inscrivent dans le contexte d'une journée de reprise sur la plupart des grands marchés mercredi, après les fluctuations de la veille provoquées par des chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux États-Unis. Le dollar, les rendements obligataires américains et la volatilité implicite ont tous baissé ; Wall Street et les actions mondiales ont regagné un peu de terrain ; et les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement collectif en constatant que les chiffres de l'inflation américaine de janvier n'avaient pas laissé de traces plus durables.

Du moins, pas immédiatement. Il convient de souligner que l'inflation américaine a tout de même baissé, mais pas autant que la plupart des gens l'avaient prévu. La baisse plus rapide que prévu de l'inflation au Royaume-Uni mercredi a peut-être contribué à calmer les esprits. Sur le marché des devises, le yen sera à nouveau au centre de l'attention jeudi, après avoir franchi la barre des 150,00 dollars cette semaine. Les avertissements du ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, qui a déclaré mercredi que des mouvements rapides sur le marché des changes n'étaient pas souhaitables, semblent avoir contribué à freiner le déclin du yen pour le moment.

Les données du PIB japonais de jeudi pourraient modifier les attentes de la Banque du Japon en matière de politique, et donc le yen. Le consensus s'attend à ce que l'économie fasse un retour modeste à l'expansion après s'être contractée en juillet-septembre, bien que les analystes avertissent que la consommation privée reste fragile.

Sur le marché des changes, le yuan chinois a brièvement atteint son plus bas niveau en trois mois mercredi, avant de se redresser. Il sera intéressant de surveiller le yuan onshore lorsque les marchés rouvriront lundi. Jeudi, la banque centrale philippine devrait maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé à 6,50 %, car l'inflation reste dans la fourchette cible de 2 % à 4 % de la banque, et ne pas le réduire avant le troisième trimestre de 2024.

Le peso a été l'une des rares monnaies asiatiques à s'affaiblir face au dollar mercredi. Alors que le consensus prévoit que les baisses de taux commenceront au second semestre, une forte minorité d'économistes interrogés par Reuters, neuf sur 21, s'attendent à ce que la première mesure soit prise avant la fin du mois de juin. Les amateurs de crypto-monnaies en Asie se réveillent en apprenant que la capitalisation boursière du bitcoin a dépassé 1 000 milliards de dollars mercredi pour la première fois depuis novembre 2021, grâce à l'afflux d'argent dans les fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant aux États-Unis. Le bitcoin a augmenté de 5 % au cours de la journée pour atteindre un peu plus de 52 000 dollars, son plus haut niveau depuis 25 mois, ce qui a permis à la capitalisation boursière du jeton d'atteindre 1 017 milliards de dollars, selon la plateforme de cotation CoinGecko.

Voici les principales évolutions qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PIB du Japon (T4)

- Décision de la banque centrale des Philippines sur les taux d'intérêt

- Australie chômage (janvier)