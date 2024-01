Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques semblent prêts pour une nouvelle session torride ce jeudi, les investisseurs étant encore sous le choc de la faiblesse alimentée par la Chine et de la forte hausse des rendements obligataires mondiaux la veille.

Les points forts du calendrier économique régional seront probablement les commandes de machines japonaises, le PMI manufacturier néo-zélandais, le chômage australien, et peut-être le dernier aperçu de l'investissement direct étranger chinois.

De tous ces indicateurs, l'IDE chinois serait le plus important, en particulier à la lumière de la "décharge de données" de Pékin mercredi et de la réaction nettement tiède des marchés d'actifs chinois qui s'en est suivie.

Les chiffres économiques de décembre ont été mitigés - la production industrielle a été supérieure, les ventes au détail ont été inférieures - et les chiffres officiels du PIB ont montré que l'économie avait progressé de 5,2 % l'année dernière.

Mais il s'agit là d'une croissance "réelle". Si l'on exclut la déflation, la croissance nominale n'a été que de 4,2 %, selon Jim Reid de la Deutsche Bank. Si l'on exclut la croissance de 2,7 % en 2020, due à la pandémie, il s'agit du chiffre annuel le plus bas depuis 1976, année de la mort du président Mao Zedong.

Comme le souligne M. Reid, le PIB nominal est important pour les ratios d'endettement, les marchés immobiliers et les bénéfices. "Cela expliquerait donc la faiblesse persistante des actions et des marchés immobiliers chinois.

L'indice chinois CSI 300 a chuté de plus de 2 % mercredi, sa plus forte baisse depuis le mois d'août. Les marchés de la région ont également chuté - l'indice MSCI Asia Pacific ex-Japan a connu sa pire journée en six mois et a maintenant perdu près de 4 % au cours des deux derniers jours, sa plus forte chute en deux jours depuis octobre 2022.

Les investisseurs chinois à la recherche de réconfort dans les perspectives à long terme n'auraient pas non plus apprécié les derniers chiffres de la population publiés par Pékin mercredi. Le taux de natalité a chuté à un niveau record l'année dernière et la population a baissé de 2,08 millions pour atteindre 1,409 milliard d'habitants.

Il s'agit de la deuxième baisse annuelle, après celle de 850 000 en 2022, la première depuis 1961, lors de la grande famine de l'ère Mao Zedong. La baisse de la population est un frein à la croissance potentielle à long terme.

Plus généralement, les marchés mondiaux sont sur la défensive cette semaine, frappés par la forte hausse des rendements obligataires alors que les opérateurs réduisent quelque peu l'extrême prudence des perspectives de taux d'intérêt pour 2024.

Qu'il s'agisse d'une activité économique étonnamment forte, comme c'est le cas aux États-Unis, ou d'une inflation étonnamment élevée, comme c'est le cas au Canada et en Grande-Bretagne, les rendements obligataires augmentent et les attentes en matière de réduction des taux s'estompent.

Les actions des marchés émergents connaissent leur pire début d'année civile depuis 2016, et l'écart de performance béant entre l'Asie émergente et le reste du monde ces dernières années semble se creuser.

Même le Nikkei, qui a connu une progression fulgurante, est mis à rude épreuve. Il a chuté mercredi pour la deuxième fois, même si ce n'était probablement qu'une question de temps avant qu'une vague de prises de bénéfices ne s'abatte sur lui.

Voici les principales évolutions qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Commandes de machines au Japon (novembre)

- Chômage en Australie (décembre)

- Investissements directs étrangers en Chine (décembre)