Alden Bentley, rédacteur en chef de la rubrique "Breaking News" pour la région Amériques de la revue Finance & Markets, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques doivent attendre le week-end pour négocier les données américaines sur l'emploi de décembre, la première publication économique d'importance mondiale de 2024 qui est publiée après la clôture du vendredi.

Mais si l'on en juge par la faiblesse des échanges américains jeudi, les investisseurs se contenteront de garder la poudre aux yeux vendredi. Wall Street a tenté de se stabiliser après deux jours de baisse et le Dow Jones a enregistré un gain pour la deuxième fois de la semaine. Mais il n'y avait pas de tendance évidente à reprendre l'achat de la fin de l'année 2023, tandis que les obligations d'État penchaient vers le risk-off, mais pas suffisamment pour que les rendements de référence repassent de manière décisive au-dessus de 4,0 %.

Cela a soutenu le dollar, en particulier contre le yen, qui a également été confronté à un effondrement du Nikkei, à un tremblement de terre et à une collision aérienne mortelle, le premier jour de son retour de vacances.

Contre le yen JPY=, le billet vert a atteint des sommets en deux semaines, grimpant pendant trois jours consécutifs. Le dollar était en hausse de 0,9 % à 144,52 yens.

Il a augmenté contre le yuan chinois à 7,1776, atteignant le prix le plus élevé depuis le 13 décembre dans le commerce américain. Le dollar australien est tombé à son plus bas niveau depuis le 18 décembre.

Le rapport national sur l'emploi ADP de jeudi a montré que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre. D'autres rapports ont fait état d'un ralentissement du marché du travail. La question pour les marchés financiers est de savoir si la publication des chiffres de l'emploi non agricole de vendredi consolide les paris actuels sur les contrats à terme qui prévoient cinq réductions de taux ou plus de la part de la Fed, à partir du mois de mars. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 8,8 points de base à 3,995%. Son rendement, qui évolue dans le sens inverse des prix, a brièvement dépassé les 4 % mercredi, mais ne s'est pas maintenu à ce niveau depuis qu'il est passé sous la barre des 4 % à la mi-décembre. Les rendements de l'emprunt de référence à 10 ans ont augmenté d'environ 15 points de base au cours des trois premières journées de négociation de la nouvelle année.

"Le marché est en avance sur lui-même et n'écoute pas ce que dit la Fed", a déclaré Judith Raneri, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 8,8 points de base à 3,995 %. Il a fait quelques tentatives timides pour dépasser les 4% cette semaine, mais n'a pas maintenu ce niveau depuis qu'il est tombé en dessous à la mi-décembre. Ce que cela signifie aujourd'hui pour les JGBs et les autres emprunts d'État asiatiques n'est pas évident, mais les rendements japonais ont augmenté jeudi pour rattraper les Treasuries après les vacances prolongées du marché. Dans le même ordre d'idées, Citigroup a déclaré qu'il avait l'intention de lancer son unité de banque d'investissement en Chine dès la fin de cette année, avec environ 30 employés.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Confiance des consommateurs japonais (décembre)

- Emploi non agricole et chômage aux Etats-Unis (décembre)