Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir. Une vague de sentiment positif - ou de soulagement - après que le Congrès américain ait conclu un accord de dernière minute pour éviter une fermeture partielle du gouvernement fédéral pourrait donner un coup de pouce aux marchés asiatiques à l'ouverture lundi.

Toutefois, les données de l'indice des directeurs d'achat chinois du week-end, qui ont révélé des niveaux d'activité mitigés dans les services et l'industrie manufacturière le mois dernier, pourraient mettre un frein à cet élan. D'autres données PMI de la région seront également publiées cette semaine.

Les investisseurs chercheront à entamer le quatrième trimestre sur une note positive après un troisième trimestre plutôt mauvais. Les actions, les obligations et les monnaies autres que le dollar ont baissé, à des degrés divers, les investisseurs s'adaptant à l'idée que les taux d'intérêt américains ne baisseront pas aussi rapidement qu'ils l'espéraient.

Les marchés chinois seront fermés une grande partie de la semaine pour les vacances de la Semaine d'or, et les investisseurs apprécieront certainement cette pause - le secteur immobilier est en train d'imploser, l'argent sort des actifs chinois, la monnaie est sous forte pression et l'économie est en difficulté.

Le Fonds monétaire international est toutefois un peu plus optimiste : il a déclaré la semaine dernière que le récent soutien politique de Pékin avait un effet positif et permettait de stabiliser l'économie.

La prochaine étape consistera à réaccélérer la croissance, qui est restée bien en deçà des prévisions tout au long de l'année. Les surprises économiques sont toujours négatives, mais elles se sont redressées par rapport aux niveaux les plus bas de l'été, des niveaux qui ont été historiquement cohérents avec les périodes de stress économique et financier extrême - 2008, 2015 et 2020.

La série de rapports PMI de lundi comprend les derniers instantanés de l'Australie, du Japon et de l'Indonésie, tandis que l'enquête japonaise "tankan", très surveillée, sur le climat des affaires et l'activité, sera également publiée.

La première semaine de négociation du quatrième trimestre s'ouvre sur des événements susceptibles d'influencer les marchés de l'Asie et du Pacifique, notamment les décisions des banques centrales d'Australie, d'Inde et de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une avalanche de données sur l'inflation dans toute la région.

Les données sur l'inflation comprennent les derniers relevés des prix à la consommation en Indonésie, en Corée du Sud, aux Philippines, en Thaïlande et à Taïwan, pour le mois de septembre.

Par ailleurs, la Banque de réserve d'Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et la Banque de réserve d'Inde devraient toutes maintenir leurs taux d'intérêt directeurs à 4,10 %, 5,5 % et 6,5 %, respectivement. Tous les regards sont tournés vers les orientations des décideurs politiques.

Les investisseurs estiment que la RBA pourrait procéder à une dernière hausse cette année. Mais de nombreuses autres banques centrales ont probablement terminé leur cycle de hausse des taux. La question est donc de savoir combien de temps durera la pause "plus haut pour plus longtemps" et quand commenceront les cycles d'assouplissement.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PMI manufacturiers de l'Australie, du Japon et de l'Indonésie (septembre)

- Enquête japonaise Tankan (T3)

- Résumé des opinions de la Banque du Japon lors de la réunion de politique monétaire des 21 et 22 septembre