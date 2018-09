ASIT Biotech : Notification de franchissement de seuil - SA S.R.I.B et SA Brustart

Information réglementée

Publication relative à une notification de transparence

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Bruxelles, Belgique, le 28 septembre 2019, 18h00 CET - ASIT biotech (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation future d'une nouvelle génération de produits d'immunothérapie pour le traitement des allergies, annonce aujourd'hui avoir reçu une notification de transparence datée du 24 septembre 2018, dont il résulte que, suite à une augmentation de capital réalisée en date du 6 septembre 2018, la SA Brustart et la SA S.R.I.B. détiennent conjointement désormais 4,92% des droits de vote de la société et repassent donc ainsi sous le seuil de participation de 5%.

La déclaration datée du 24 septembre 2018 comprend les informations suivantes :

• Motif de la notification

Franchissement de seuil passif

• Notification par

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

• Personnes(s) tenue(s) à notification

S.R.I.B. SA - Rue Stassart 32, 1050 Bruxelles Brustart SA - Rue Stassart 32, 1050 Bruxelles

• Date de la transaction

Le 6 septembre 2018 • Seuil franchi (en %)

Le seuil de 5% est franchi. • Dénominateur

Le dénominateur est de 17.506.777 droits de vote

• La notification est consultable sur le site web de la Société ASIT biotech, dans la section Documentation / Informations réglementées :

https://www.asitbiotech.com/fr/investisseurs/documentation

A propos d'ASIT biotech

***

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d'une nouvelle génération de produits d'immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d'immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d'allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l'acceptation et l'observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d'ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gp- ASIT+™ et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l'arachide avec pnt-ASIT+™). Ces produits pourraient permettre d'élargir de manière significative le marché actuel de l'immunothérapie. Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d'autres types d'allergies.

ASIT biotech compte 26 employés et collaborateurs. Son siège social est à Bruxelles et ses laboratoires à Liège, en Belgique.

Plus d'informations sur www.asitbiotech.com.

Contacts

Société

Thierry Legon, administrateur délégué (CEO) ASIT biotech

Tél. : +32 2 264 03 90 investors@asitbiotech.comRelations investisseurs et médias - France NewCap

Dusan Oresansky / Pierre Laurent Tél. : +33 1 44 71 94 92 asitbiotech@newcap.eu

Relations médias - Belgique Laure-Eve Monfort

Tél. : +32 2 290 90 93 monfort@comfi.be