ASIT biotech : Déclaration de désolidarisation d'un membre du conseil d'administration à l'assemblée générale

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20191114005897/fr/

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT – BE0974289218), société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement clinique de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce qu’au cours de l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, un des administrateurs, Monsieur Everard van der Straten, ancien Chief Financial Officer d’ASIT biotech, dont il a été mis fin aux fonctions et au contrat de prestation de services par décision du conseil d’administration du 14 janvier 2019, a déclaré se désolidariser de la décision du conseil d’administration de ratifier le placement privé des obligations convertibles, émises par ASIT biotech le 28 juin 2019. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ce jour est repris en annexe à la présente.

Le conseil d’administration considère pour sa part, à l’unanimité du reste de ses membres (8 sur 9), qu’au terme du placement et de la constitution d’un carnet d’ordres (book building) réalisés par la société Bryan Garnier & Co Limited, agissant en tant que teneur de livre, le placement privé des obligations convertibles émises le 28 juin 2019 moyennant une décote importante par rapport au cours de bourse, a été réalisé conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés ainsi que conformément au rapport du conseil d’administration du 28 mai 2019 établi sur pied des articles 583 et 596 du Code des sociétés.

Louis Champion, Président du conseil administration déclare : « Chaque administrateur a le droit d’exprimer son opinion, même si cela ne reflète pas la majorité de ses membres. Le conseil dans son ensemble soutient Michel Baijot et son équipe qui ont entrepris des efforts remarquables pour transformer la société : réussir à mener à bien une étude pivotale de Phase III dont les résultats sont attendus dans les prochaines semaines et assurer son indépendance en matière de production. Je suis fier de ce que la société a accompli depuis un an et continuerai avec le conseil à préparer son succès. ».

***

A propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gp-ASIT+™, actuellement en Phase III, et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pnt-ASIT+™). Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies.

Plus d’informations sur www.asitbiotech.com

N’hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn

Mentions légales

Le présent communiqué n'a qu'une valeur indicative et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription d'actions de la Société dans quelque juridiction que ce soit. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus. Tout achat, souscription ou sollicitation d'Actions émises dans le cadre du placement proposé ne peut être effectué que sur la base des informations contenues dans le prospectus et ses suppléments, le cas échéant.

Prévisions

Ce communiqué de presse peut contenir des prévisions. Ces prévisions ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Ces prévisions ne sont valables qu'à la date de publication du présent document. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour les prévisions contenues dans le présent document, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément.

Renseignements importants

Ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original en anglais. En cas de différences de traduction ou d'interprétation, c'est le communiqué de presse original en langue anglaise qui fait foi.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191114005897/fr/