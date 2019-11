ASIT biotech : Informations supplémentaires : Déclaration de désolidarisation d'un membre du conseil d'administration à l'assemblée générale

Regulatory News :

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT – BE0974289218), annonce que le communiqué de presse de Mardi 14 novembre de 23h dénommé «Déclaration de désolidarisation d’un membre du conseil d’administration à l’assemblée générale» ne contenait pas le procès-verbal de l’assemblée générale en annexe dans certains canaux de communication et n’était donc pas une version complète du communiqué de presse. Cela été corrigé et la version complète du communiqué de presse est disponible sur le site internet d’ASIT biotech en cliquant ici.

A propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gp-ASIT+™, actuellement en Phase III, et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pnt-ASIT+™). Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies.

