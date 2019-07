ASIT biotech : annonce le lancement d'un placement privé sous forme d'obligations convertibles

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD, OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION INTERDISANT DE TELLES PRATIQUES

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce aujourd’hui le lancement d’un placement privé (l’Offre) sous forme d’obligations convertibles non garanties. Ce placement privé est conforme à la 12ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2019, dans le cadre du processus de constitution d’un livre d’ordres (book building) piloté par la société Brian Garnier & Co limited qui agit en tant que teneur de livre.

ASIT biotech envisage d’allouer le produit net de l’offre pour le développement clinique de ses candidats médicaments à la

Finalisation de l’étude clinique de Phase III ABT011 (gp-ASIT+™ contre la rhinite allergique au pollen de graminées), y compris l’ensemble des données en vue du dépôt de la demande d’enregistrement.

Préparation en Europe de la seconde année de traitement de l’étude de Phase III qui devrait débuter avant la saison pollinique 2020 auprès des patients qui auront achevé l’étude de Phase III ABT011.

Finalisation des données précliniques pour pnt-ASIT+™ contre l’allergie aux arachides.

Le processus de construction du livre d’ordres prendra effet immédiatement après l’annonce. Les résultats de l’Offre seront annoncés dès que possible après la clôture du livre d’ordres dans un communiqué de presse.

La négociation des titres de la Société sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sera suspendue pendant la période de construction du livre d’ordres et devrait reprendre après la publication des résultats de l'Offre.

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gpASIT+™, actuellement en phase III, et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pntASIT+™). Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies. ASIT biotech compte 26 employés et collaborateurs. Son siège social est à Bruxelles et ses laboratoires à Liège, en Belgique. Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.

Toutes les déclarations dans cette annonce qui ne sont pas relatives à des évènements ou données historiques sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage de mots tels que « croit », « estime », « anticipe », « attend », « envisage », « peut », « fera », « projette », « continue », « en cours », « potentiel », « présage », « cible », « vise », « cherche », ou « devrait », ou, dans chaque cas, par leur équivalent négatif ou une terminologie comparable, ou lorsqu’il est question de discussions relatives à la stratégie, aux plans, objectifs, ambitions, buts, évènements futurs ou intentions. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations au sujet des intentions, des convictions et des attentes actuelles de la Société. Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques 2 / 2 connus et inconnus et de l’incertitude car elles portent sur des évènements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non se produire dans le futur. Les déclarations prospectives ne constituent pas la garantie de performances futures. Prenant en compte ces risques et incertitudes, vous ne devriez pas vous baser sur des déclarations provisionnelles en vue de prédire des résultats effectifs. Toute déclaration prospective est faite exclusivement à la date de cette annonce. La Société n’a pas l’intention et ne s’engage aucunement à publier des mises à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué suite à de nouvelles informations, des évènements récents ou autres, sauf si cela était requis par la loi ou les règlements.

