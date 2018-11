ASIT biotech : entame la recherche d’un partenaire commercial stratégique pour la commercialisation future de gp-ASIT+™, son produit contre la rhinite allergique aux pollens de graminées actuellement en phase III

Regulatory News:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique, spécialisée dans la recherche et le développement d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce aujourd’hui avoir démarré les recherches de partenaires potentiels pour le développement clinique et la commercialisation future de gp-ASIT+™, son produit candidat innovant contre la rhinite allergique aux pollens de graminées.

gp-ASIT+™ a fait l’objet d’un programme clinique approfondi, comprenant notamment une étude initiale de phase III. Celle-ci a mis en évidence une amélioration significative des symptômes des patients à l’issue d’un traitement de courte durée avec cette thérapie innovante par peptides sans adjuvant, à base de fragments d’allergènes naturels hautement purifiés. La Société prépare actuellement une étude confirmatoire de phase III sur environ 600 patients dont le recrutement devrait être lancé début 2019 afin qu’ils puissent être traités en amont de la saison pollinique 2019.

Dans ce contexte, ASIT biotech prépare sa stratégie de développement commercial et a mandaté le groupe Sage, présent aux États-Unis, en Europe et en Israël, pour l’assister dans l’identification d’un partenaire commercial. L’objectif est de conclure un accord stratégique pour la commercialisation de gp-ASIT+™, prioritairement aux États-Unis et potentiellement sur d’autres marchés internationaux.

Sous réserve de résultats positifs de l’étude confirmatoire de phase III avec gp-ASIT+™, ASIT biotech proposera un produit d’immunothérapie innovant et bien toléré dans la prévention de la rhinite aux pollens de graminées, une allergie hautement prévalente qui affecte des millions de patients à travers le monde. Le futur partenaire pourrait aussi éventuellement obtenir l’accès au portefeuille de produits d’immunothérapie d’ASIT biotech actuellement en développement préclinique contre les allergies alimentaires et l’allergie aux acariens.

Dans le cadre de ce processus de commercialisation, ASIT biotech rencontrera des partenaires potentiels à l’occasion de BIO-Europe, la plus grande conférence européenne du partenariat dans le secteur pharmaceutique, qui se tiendra à Copenhague, au Danemark, du 5 au 7 novembre 2018.

Thierry Legon, administrateur délégué (CEO) d’ASIT biotech, commente : « C’est le moment idéal pour lancer cette recherche d’un partenaire commercial pour gp-ASIT+™. Grâce aux données cliniques convaincantes recueillies à ce jour et dans l’hypothèse de nouveaux résultats solides à l’issue de notre seconde étude de phase III, nous estimons que notre produit phare constitue une excellente opportunité commerciale pour un partenaire dans le domaine de l’immunothérapie allergénique où la demande est forte. De plus, la conférence BIO-Europe est un forum privilégié pour présenter nos dernières avancées à un grand nombre de professionnels du secteur pharmaceutique dans un délai court. »

À propos de The Sage Group

The Sage Group Inc. est un leader du conseil en stratégie et transactions pour les entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie.

The Sage Group élabore des analyses et recommandations stratégiques pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions et leurs objectifs, habituellement dans le cadre d’une ou plusieurs opérations, mobilisant avec diligence et intelligence son réseau mondial pour réussir. Grâce à une approche très pragmatique, Sage est en mesure d’identifier les partenaires commerciaux appropriés et les actifs à développer et d’extérioriser la valeur d’une entreprise. Le groupe accompagne ses clients à travers toutes les étapes de l’opération : analyse des entreprises, élaboration de supports de communication sophistiqués, mobilisation du meilleur réseau cible au niveau mondial, sélection des meilleurs collaborateurs pour faciliter les transactions et, enfin, négociation et signature des accords à des conditions optimales pour les parties prenantes de nos clients.

Sage travaille exclusivement avec des clients ciblant le secteur de la santé, et notamment divers segments de la bioindustrie, tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, le diagnostic, les dispositifs médicaux, l’instrumentation analytique, la santé vétérinaire, les nutraceutiques et les aliments fonctionnels.

The Sage Group est une organisation constituée de cadres expérimentés qui ont un solide bilan à leur actif et se mobilisent au service du secteur crucial et dynamique de la santé et de ceux qui y investissent.

The Sage Group est présent aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Israël et en Australie.

Pour en savoir plus, visitez https://www.sagehealthcare.com.

A propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gp-ASIT+™ et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pnt-ASIT+™). Ces produits pourraient permettre d’élargir de manière significative le marché actuel de l'immunothérapie. Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies.

ASIT biotech compte 26 employés et collaborateurs. Son siège social est à Bruxelles et ses laboratoires à Liège, en Belgique.

Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.

