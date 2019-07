ASIT biotech : lève 9,225 millions d'euros par le biais d'un placement privé sous forme d'obligations convertibles

Regulatory News:

ASIT biotech (BSE:ASIT) (Paris:ASIT) (ASIT - BE0974289218), société biopharmaceutique belge spécialisée dans la recherche et le développement de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce le succès du placement privé de ses obligations convertibles de premier rang non garanties pour un montant total de 9,225 millions d’euros dans le cadre du processus de constitution d’un livre d’ordres (book building) piloté par la société Brian Garnier & Co limited qui agit en tant que teneur de livre.

ASIT biotech envisage d’allouer le produit net de l’offre pour le développement clinique de ses candidats médicaments à la

Finalisation de l’étude clinique de Phase III ABT011 (gp-ASIT+™, un traitement d’immunothérapie contre la rhinite allergique au pollen de graminées en 3 semaines, sans adjuvant), y compris la préparation des données en vue du dépôt de la demande d’enregistrement.

Préparation de l’étude sur la seconde année de traitement des patients qui auront achevé l’étude de Phase III ABT011, qui devrait débuter avant la saison pollinique 2020.

Finalisation des données précliniques pour pnt-ASIT+™ contre l’allergie aux arachides.

Ces obligations convertibles seront divisées en deux catégories dans le but de minimiser la dilution des actionnaires existants et de limiter les risques pour les nouveaux investisseurs.

La première catégorie (5,025 millions d’euros) sera libérée à l’émission afin de couvrir les besoins de trésorerie jusqu’à la fin 2019, date des premières conclusions de l’étude de Phase III du gp-ASIT+™. La conversion des obligations sera effectuée lors de la publication des critères d’évaluations primaires de l’étude de Phase III actuellement en cours avec une prime de conversion de 15% et à un prix de 1,2680 euros par action (correspondant au VWAP - prix moyen pondéré par les volumes - durant les 30 derniers jours de cotation précédant la tenue du conseil d’administration du 22 février 2019 auquel une remise a été appliquée).

- durant les 30 derniers jours de cotation précédant la tenue du conseil d’administration du 22 février 2019 auquel une remise a été appliquée). La seconde catégorie (4,2 millions d’euros) sera libérée au moment de la publication des résultats satisfaisants de l’étude de Phase III en cours. La conversion des obligations interviendra avec une prime de conversion de 25% et à un prix de conversion équivalent au prix d’émission des actions ordinaires nouvelles de la Société émises dans le cadre de l’augmentation de capital devant être réalisée en 2020.

La date d’échéance de ces obligations convertibles est fixée au 31 décembre 2020 avec un taux d’intérêt de 3% par année.

Les nouvelles actions ne pourront pas être vendues pendant une période de 6 mois

Le prix final de ces obligations a été validé par le conseil d’administration lors de la finalisation du placement privé.

Michel Baijot, directeur général de ASIT biotech déclare : « Le succès de cette opération est essentiel pour continuer à faire avancer l’étude de Phase III dans la prévention de la rhinite allergique aux pollens de graminées dont les résultats d’évaluations primaires seront publiés en décembre 2019 et pour finaliser nos études précliniques dans l’allergie aux arachides. Nous nous réjouissons de voir qu’en Europe les investisseurs existants et nouveaux, spécialisés dans le secteur de la santé, reconnaissent le potentiel de notre plateforme technologique unique et partagent notre vision de devenir leader dans le secteur de l’immunothérapie contre les allergies».

A propos d’ASIT biotech

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie pour les allergies. Grâce à ASIT+™, sa technologie innovante, ASIT biotech est actuellement le seul développeur d’immunothérapies allergéniques utilisant des peptides naturels soigneusement sélectionnés et calibrés après avoir été extraits d’allergènes naturels hautement purifiés. Le résultat de cette innovation est un traitement de courte durée, ce qui devrait améliorer l’acceptation et l’observance du traitement par les patients et son efficacité dans la vie réelle. Le portefeuille d’ASIT biotech comporte trois produits candidats innovants, ciblant les allergies respiratoires présentant la plus forte prévalence (allergies aux pollens de graminées avec gpASIT+™, actuellement en phase III, et aux acariens avec hdm-ASIT+™) et les allergies alimentaires (allergie à l’arachide avec pntASIT+™). Enfin, la Société estime que sa plateforme innovante ASIT+™ est flexible et applicable à d’autres types d’allergies.

Plus d’informations sur www.asitbiotech.com.

